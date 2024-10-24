何超儀赴台挺同志遊行「發3000份應援物」肌肉猛男助陣

何超儀力挺LGBTQ+，確定本周六赴台參加台灣同志遊行。(圖／852 Films提供)

香港 搖滾女王何超儀今年以樂團身分「何超與海膽仔JOSIE ＆ THE UNI BOYS」推出全新單曲〈沒完沒了的完美〉，藉由音符與歌聲傳遞出這個世代面臨種種重大的轉變，唱出人們苦於迎合「完美/不完美」社會標準的焦慮，也為當今社會仍處在不友善環境的LGBTQ +族群發聲。

有許多LGBTQ+好友的她，最希望每一位身邊的朋友不分異同找到屬於自己的幸福，她今年受邀擔任「紅樓愛最大嘉年華」親善大使，確定26日與852電影公司矚目新人Iman一同訪台，白天參加「台灣同志 遊行」，晚上赴西門紅樓出席晚會，與DJ BOBBY同台登場，她表示：「很榮幸也很期待見到大家，LOVE IS LOVE！」

何超儀生長在大家庭中，勇敢做自己，外界說她大膽又叛逆，進入演藝圈唱搖滾樂、演出各種不同類型的角色，走出屬於自己的路。

姊姊在演藝圈擁有好人緣，從小她跟在身邊，結交很多LGBTQ+好友，從來不覺得愛有異同的分別，她在電影《蝴蝶》詮釋一段感人的女同志戀情，床上濕吻的片段至今成為經典，她也憑藉此片登上威尼斯影展，在國際舞台上為LGBTQ+族群發聲。

今年何超儀受邀擔任「紅樓愛最大嘉年華」親善大使，全新單曲〈沒完沒了的完美〉獲選為活動宣傳歌曲，將與DJ BOBBY在晚會活動同台登場。她表示深感榮幸，特別排開所有工作赴台參加，「愛不分性別、不分異同，我身邊有很多LGBTQ+的朋友，我都希望他們能夠幸福，這幾年亞洲越來越多地方開放同性婚姻，我也期待未來我們能生活在更友善的環境當中。」

「台灣同志遊行」將在本周六（26日）登場，何超儀將帶著852電影公司矚目新人Iman一同參加，預計當地時間下午1時30分抵達市府廣場，邀請變裝皇后飛帆與擁有大胸肌、冰塊盒腹肌的杉本傑尼龜、周七百等9位猛男KOL助陣，將在現場沿路發送3000份彩虹限定應援物為LGBTQ+朋友加油打氣，同時沿著「北路線」步行支持遊行。

她呼籲當天有空的粉絲不分男女老少、不分異同都來參加同志遊行，「歡迎在現場跟我拿禮物、合照，很期待見到大家！LOVE IS LOVE！」