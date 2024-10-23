張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了

唐藝昕(左)、張若昀是著名的銀色夫妻。(取材自微博)

「慶餘年」男星張若昀和妻子唐藝昕一起參加朋友的婚禮，新郎是張若昀的發小，張若昀全程笑得合不攏嘴，好心情全寫在臉上；有多名網友分享婚禮現場張若昀夫婦倆的動態，指兩人同框甜蜜又養眼，直呼「太甜了」，相關新聞也上了熱搜。

從網友發布的視頻與照片，張若昀身穿黑色高領衫搭長外套，戴著一副黑框眼鏡，風度翩翩；唐藝昕頂著粉紅短髮搭，白色打底衫搭同色長外套，下身穿牛仔褲，青春靚麗，夫妻倆打扮時髦又不搶新人鋒頭，十分得體。

但作為明星夫婦，兩心還是自帶光環，一現身就吸引不少現場賓客，向他們敬酒還有要合影，兩人「比新人還忙了」；夫妻倆對賓客們的各種要求來者不拒，十分隨和，還體貼幫男方招呼客人。

跟著老公張若昀參加婚禮的唐藝昕，鏡頭下顏值依舊能打，臉部膠原滿滿，與張若昀同框，獲讚「完全不像是姐弟戀」；據了解，兩人結婚5年，女兒已經4歲，前段時間帶著女兒打卡北京各大景區的夫妻倆就頻頻被偶遇到。