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徐若瑄新片首映自爆與家人大吵 難過到角落大哭

記者陳建嘉／台北即時報導
徐若瑄（左）、李星緯在「乒乓男孩」扮演母子。（記者沈昱嘉／攝影）
徐若瑄（左）、李星緯在「乒乓男孩」扮演母子。（記者沈昱嘉／攝影）

台片「乒乓男孩」22日舉行首映會，監製唐在揚與主要演員彭裕愷、李星緯、徐若瑄、鄭人碩等演員共同出席，徐若瑄在片中化身嚴母，她突然自爆上周日與兒子Dalton爭執，一度氣到在角落哭，「是我們母子有史以來第一次大吵」。

徐若瑄之所以會與Dalton吵架，是因為學業的問題，「因為新加坡這個月在大考，其實監督讀書這件事本來就不討喜，我一直督促，結果就大吵架了」。

被問到Dalton當時說了什麼讓媽媽特別傷心的話，她提到兒子當時對她吼「妳就是喜歡看我哭對不對」，讓她無比難過。不過她也誇讚Dalton很貼心，「他拿兩張面紙過來要幫我擦眼淚，我整個人就融化了」。

徐若瑄另說最近Dalton會休長假，屆時會帶他進戲院看「乒乓男孩」，「他看完後就知道我們不應該吵架，那是父母的愛」。

江宏傑這次飾演一板一眼的桌球教練，雖然他私下教學也很嚴謹，但與電影比起來較有親和力，「因為我要當選手最好的朋友」，至於未來有否有機會讓自己的孩子出道，跟自己一樣演戲？江宏傑笑說：「如果他們有興趣，喜歡的話當然不排斥！」

提到票房，鄭人碩表示，只要票房破億，自己會帶100個小朋友粉絲去麗寶樂園玩，施名帥在旁則加碼說要負責100個小朋友的棉花糖，徐若瑄則承諾會劇組全員到齊，陪小朋友們一起同歡。

熱血台片「乒乓男孩」舉辦首映會，全體演員出席。（記者沈昱嘉／攝影）
熱血台片「乒乓男孩」舉辦首映會，全體演員出席。（記者沈昱嘉／攝影）
江宏傑、陳思羽在「乒乓男孩」特別演出。（記者沈昱嘉／攝影）
江宏傑、陳思羽在「乒乓男孩」特別演出。（記者沈昱嘉／攝影）
熱血台片「乒乓男孩」舉辦首映會，全體演員出席。（記者沈昱嘉／攝影）
熱血台片「乒乓男孩」舉辦首映會，全體演員出席。（記者沈昱嘉／攝影）
魏蔓（左起）、彭裕愷、鄭人碩在「乒乓男孩」飾演一家人。（記者沈昱嘉／攝影）
魏蔓（左起）、彭裕愷、鄭人碩在「乒乓男孩」飾演一家人。（記者沈昱嘉／攝影）
徐若瑄（左）、李星緯在「乒乓男孩」扮演母子。（記者沈昱嘉／攝影）
徐若瑄（左）、李星緯在「乒乓男孩」扮演母子。（記者沈昱嘉／攝影）

徐若瑄 江宏傑 新加坡

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