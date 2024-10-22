徐若瑄新片首映自爆與家人大吵 難過到角落大哭

徐若瑄（左）、李星緯在「乒乓男孩」扮演母子。（記者沈昱嘉／攝影）

台片「乒乓男孩」22日舉行首映會，監製唐在揚與主要演員彭裕愷、李星緯、徐若瑄 、鄭人碩等演員共同出席，徐若瑄在片中化身嚴母，她突然自爆上周日與兒子Dalton爭執，一度氣到在角落哭，「是我們母子有史以來第一次大吵」。

徐若瑄之所以會與Dalton吵架，是因為學業的問題，「因為新加坡 這個月在大考，其實監督讀書這件事本來就不討喜，我一直督促，結果就大吵架了」。

被問到Dalton當時說了什麼讓媽媽特別傷心的話，她提到兒子當時對她吼「妳就是喜歡看我哭對不對」，讓她無比難過。不過她也誇讚Dalton很貼心，「他拿兩張面紙過來要幫我擦眼淚，我整個人就融化了」。

徐若瑄另說最近Dalton會休長假，屆時會帶他進戲院看「乒乓男孩」，「他看完後就知道我們不應該吵架，那是父母的愛」。

江宏傑 這次飾演一板一眼的桌球教練，雖然他私下教學也很嚴謹，但與電影比起來較有親和力，「因為我要當選手最好的朋友」，至於未來有否有機會讓自己的孩子出道，跟自己一樣演戲？江宏傑笑說：「如果他們有興趣，喜歡的話當然不排斥！」