日女星水川麻美赴台拍電影「零日攻擊」 市長陳其邁探班

高雄市長陳其邁(右)探班「零日攻擊」，並送水川麻美高雄捷運的蜜柑站長萌貓玩偶。圖／零日文創提供

首部以台海戰爭為題材的影集「零日攻擊」近日在高雄拍攝，繼先前公告日星高橋一生參演其中外，今（21）再度盛大公布日本 女演員水川麻美加入該劇，這也是水川麻美首度到台灣演出。

水川麻美參演「兩岸密屍」篇，飾演一名遊走在密探和警方間的神秘女子，千面女郎的姿態勢必會讓許多影迷再次驚豔。

高雄市長陳其邁以地主之姿前來探班，向監製林錦昌、總製作人鄭心媚、導演劉易、演員張洛偍送上六龜有名的原生山茶，也特別為愛貓的水川麻美，送上高雄捷運 的蜜柑站長萌貓玩偶，希望水川麻美此行賓至如歸，也能帶回高雄風光。

高雄市長陳其邁透露自己私下也愛追劇，偏好短篇幅、短集數的作品，可以快速追完。也很榮幸高雄出品的「鹽水大飯店」前天剛在金鐘獎上獲得迷你劇集（電視電影）導演獎的肯定。這次「零日攻擊」來到高雄取景，希望鼓勵更多創作者來拍攝關於高雄土地的故事，「可以延續市民的感情，也讓大家見識高雄的不一樣」。

水川麻美因「醫龍」、「東京女子圖鑑」及「重啟人生」等劇，在台擁有高人氣，這次來台演出，她感到相當榮幸。她也透露第一次到高雄，觀察到高雄港附近矗立著眾多高樓大廈，與日本的橫濱很像，有種親切感。

她也對高雄充滿期待，「前幾天與工作人員一起去吃了高雄很有名的酸菜白肉鍋，非常好吃」讓她很感動。

而水川麻美在劇中對戲最多的是台灣男星張洛偍，張洛偍飾演一名難過美人關的員警，因為有著中配之子的身分，讓他在兩岸情勢緊張關係下，顯得更加左右為難，兩人碰出的火花也叫人格外期待。

「零日攻擊」總製作人暨編劇統籌鄭心媚表示，自今年三月開拍至今，即將邁入最後一個半月，因為場景複雜，非常感謝高雄市協助多元的場地協拍。

該集由新銳導演劉易執導，因為自身從小在美國長大，回台時也曾出現身分認同的困惑，因此寫出這集同時有旅台日人、中配、台灣本地人面對大環境變動下心境轉折的黑色喜劇。