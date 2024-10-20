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「讓大家樂呵一下」… 黃曉明挺失言女友 網轟：人身攻擊不該道歉？

娛樂新聞組／即時報導
黃曉明回應女友近期引發的輿論風暴，卻被網友罵翻。(取材自微博)
黃曉明回應女友近期引發的輿論風暴，卻被網友罵翻。(取材自微博)

大陸知名男星黃曉明9月間在社交平台PO文，「大家別猜啦，我們在一起了」，公開承認與網紅女友葉珂的戀情。但葉珂近期在直播時頻頻失言，引發爭議，一直沉默不語的黃曉明，近日在參加粉絲見面時，罕見回應關於女友的輿論，但沒想到他的一番話，激怒了不少網友。

黃曉明日前在青島參加粉絲見面會時，罕見回應了女友近期引發的輿論風暴，他表示，「如果我的事情能夠讓大家樂呵一下的話，這也是一件很樂呵的事情，人生無非就是我笑笑別人，別人笑笑我，所以大家一起加油吧，努力好，謝謝你們、謝謝你們還能過來陪著我」。

黃曉明的這番話，讓不少網友氣炸了，紛紛質問，「你管你女友對人人身攻擊叫樂呵？」、「這樣說是覺得自己很豁達了大度嗎？」、「人身攻擊別人難道不該道歉？」，還有人說，「刻薄嘴欠和幽默是兩回事，口無遮攔和坦率是兩回事，沒有教養和隨性是兩回事，輕重不分和耿直是兩回事」。

但也有網友出面緩頰，「對一個東西評價是每個人都有的權利，不喜歡就是不喜歡啊」。

據悉，葉珂自從和黃曉明曝光戀情後，一舉一動都受到外界關注，包括她說在學校上廁所「很粗魯」、伍佰的歌「猥瑣」等，都引來網友一陣砲轟。而葉珂獨特的生活態度與表達方式更被網友稱為「珂學」。

黃曉明

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