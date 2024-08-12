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被批「斷崖式崩壞」 許瑋甯認有「容貌焦慮」高EQ回應

記者黃保慧／即時報導
許瑋甯身穿綠色洋裝出席保健食品記者會。記者黃保慧／攝影
許瑋甯身穿綠色洋裝出席保健食品記者會。記者黃保慧／攝影

許瑋甯日前被中國酸民硬冠上「斷崖式崩壞」外貌形容詞，她先在社群高EQ回應，今天出席保健食品記者會，對此表示第一時間發文回應不是心情不好，而是覺得：「自己的照片滿漂亮的。」 她也很有智慧回應：「我在保養自己身體的時候，並不是為了給他們看的，更多的時候是跟自己身體相處。」

許瑋甯16歲就出道，亮麗的外型一直是大家注意的焦點，被問到外界審視是否太嚴厲？她說：「我覺得沒關係，但我自己知道，像凍齡，是停在身體年齡，而不是外型年齡，外型這東西，大家要珍惜現在還看起來很自然的我們好嗎，這個才是最重要的。」

她一直覺得自己外表「老著在等」，說道：「現在好不容易樣子跟年齡差不多靠近了，我自己還滿開心，心智跟外表，現在是最剛好的狀態，對我來講，也是另外一個提醒，要更好好照顧自己，不管內在還是外在，我覺得是一個提醒，至於有沒有被影響到，就是提醒。」

她也曾有過「容貌焦慮」，直說：「現在大家很常手機滑就會看到自己樣態，當然會有焦慮，有哪一點不對就覺得不是最完美，真的沒有完美，太難了。」

近來她7日剛過生日，又適逢七夕情人節，但一直不太過節的她很享受和朋友聚在一起，情人節當天羞認有收到老公邱澤送的花束。不過問到什麼時候要讓邱澤過父親節？她仍回答：「還沒啦！順其自然」，更笑說：「最近真的很常說這4個字，可能連夢中都在講。」

許瑋甯向來不太喜歡計畫，就連先前透露想去西班牙朝聖之路，也遲遲沒實現，對於旅遊她傾向獨旅，老公可以一半再加入。不過她在運動上就有很明確地既話，一周會運動3、4次，1次2小時，她也熱愛健走，曾在台北走路7、8個小時，自豪能走就不坐、腿力很好。

許瑋甯身穿綠色洋裝出席保健食品記者會。記者黃保慧／攝影
許瑋甯身穿綠色洋裝出席保健食品記者會。記者黃保慧／攝影

許瑋甯 邱澤

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