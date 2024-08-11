蔡依林唱到一半「鞋跟突斷」… 霸氣「一舉動」獲網友讚爆

蔡依林趁著暗場時，一邊走路一邊扯掉鞋跟。(視頻截圖)

台灣天后蔡依林 近日正在舉辦「Ugly Beauty」巡迴演唱會，不久前在安徽合肥那場，才因唱到一半時突然「笑場」情緒失控長達30秒唱不出聲音，日前在上海虹口足球 場開唱時，又發生鞋跟斷裂意外。沒想到她一把扯掉鞋跟，踮著腳唱完整首歌，相當霸氣。

當晚，蔡依林正在演唱「愛情36計」時，右腳高跟靴子突然斷掉，從網上流傳出的畫面中可見，她趁著暗場1分鐘時，一邊走路一邊扯掉鞋跟，踮著右腳唱完整首歌，敬業且臨危不亂的表現獲得網友一致稱讚。之後趁著轉場，立即換上短靴上陣。

不少網友留言大讚，「處變不驚帥慘了」、「蔡姐真的太優秀了真牛」、「簡直可以收錄進演唱會臨時狀況處理教科書」、「不愧是天后啊，蔡依林的臨場反應太棒了」、「蔡姐太優秀了，簡直是女王行為」。

在舞台上，蔡依林提到，「今天是『Ugly Beauty』第60場，我覺得非常不可思議，這趟旅程可以從冬天走到夏天，更沒有想到，自己還有機會在大家面前熱歌勁舞，我不知道這樣的時光還剩下多久，但我一定會盡心盡力，為你們展現最好的舞台。」

當天適逢七夕情人節，蔡依林還特別全新編排兩首歌曲「心引力」、「今天你要嫁给我」，並向所有歌迷告白：「這是要送給你們的情人節禮物」，引發台下粉絲興奮尖叫。