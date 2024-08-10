宇多田光淚登小巨蛋 萬人震撼合唱Frist Love

宇多田光關心3樓觀眾。圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供（攝影：cherry chill will.）

東洋天后宇多田光10日站上台北小巨蛋，獻出25年以來的第一次，首度將海外巡迴演唱會獻給台灣。雖然貴為巨星，宇多田光仍然難掩擔憂，坦言：「第一次在語言不通的地方開演唱會，其實很擔心，但能夠將心意傳達給大家真的很開心，你們真的很棒。」

為了展現誠意，宇多田光賣力用中文問候，在演唱開場曲「time will tell」時就先高喊「大家好」、「謝謝」，還能清楚說出「謝謝你們今天來」。

在唱完「In My Room」後，她正式用中文自我介紹：「你們好嗎？大家好，我是宇多田光，謝謝。好開心來到台北，謝謝你們今天來，請多指教。」努力咬字發音的模樣立刻獲得全場如雷掌聲。

緊接著幾首代表作混音版本連發，包括「Distance」、「traveling」，在宇多田光一聲令下「一起嗨吧」，搖滾區粉絲馬上起立一起搖擺，跟著天后節奏一起接唱副歌。宇多田光熱到脫去西裝外套，特地用中文提醒：「天氣很熱，記得多喝水。」

而她刻意用中文提醒「請聽下一首歌」，因為重頭戲「First Love」前奏接著響起，萬名粉絲瞬間沸騰，歡聲雷動跟著大合唱。所有人更自動點亮手機燈，用燈海伴隨宇多田光唱出青春回憶。

貼心的宇多田光隨後不忘關心小巨蛋3樓的觀眾「會場很高，不怕嗎」，講到自己讓台灣粉絲等了25年，宇多田光差點哭出來，哽咽致歉：「對不起，讓你們久等了，我都沒來宣傳。因為一直感受到大家的支持，想跟大家一起慶祝25周年。」但為了不影響演唱品質，她強壓下激動的情緒，繼續唱完「將花束獻給你」。