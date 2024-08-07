神隱11年…有鮮肉相伴 63歲女星變成這樣 轟動新加坡
63歲的林淑容因模仿鳳飛飛嶄露頭角，神隱11年後回歸歌壇展開「2024昨夜星辰」世界巡演，首站選在歌唱事業的起點新加坡，還邀來鮮肉嘉賓林俊逸助陣，她不禁笑說：「每次跟我來星馬表演的不是李茂山，就是羅時豐，結果大家都以為我沒有別的男人了！」很開心換了一位年輕的搭檔。
兩人合唱紅遍華人圈的神曲「無言的結局」，並分別模仿鳳飛飛、費玉清較勁，宛若本尊登台的演出讓大家拍手叫好。林俊逸說無論如何都要以「小鮮肉」之姿，取代當時跟林淑容合唱的羅時豐，「因為只要跟淑容姐合唱的男人都會紅，我可是等了34年呢」，林淑容反誇林俊逸人帥身材好，林俊逸順勢要她搥一下自己的胸肌，試看看有沒有很結實，讓林淑容笑得合不攏嘴。
林淑容去年談到之所以神隱，是因為受支氣管炎所苦，唱歌時感到非常吃力，沒想到一休息就過了10年，同時否認罹癌、已婚等不實網路傳聞，強調自己不想退休，希望能夠回饋粉絲。歷經約1年時間，她以「2024昨夜星辰」世界巡演正式回歸，昨晚在新加坡起跑，她帶來「安娜」一曲，緊接著演唱多首電視主題曲，將觀眾們帶回80年代的風華，她興奮喊話：「好久不見，安娜回來了！」
當年她獲得新加坡瑞華唱片陳老闆提攜，可惜前5張專輯都虧錢，幸而老闆繼續堅持，讓她的第6張專輯「安娜」一炮而紅，並且紅回台灣，那時在新加坡堪稱天后，她說：「有一間豪華歌劇院，每天都有3場秀，有次天天爆滿，我總共唱了40場，刷新紀錄，那時候歌廳要我繼續唱下去，但我真的沒辦法，因為台灣正要發唱片。」於是她邀請陳老闆到場同歡，感性表示：「沒有當年的陳老闆這樣提攜我，就不會有今天的林淑容。」
上一則
FB留言