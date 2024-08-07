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傳阿湯哥體育館屋頂玩命演出 巴黎奧運閉幕移交會旗

中央社巴黎7日綜合外電報導
巴黎奧運11日將進行閉幕式，盛傳「阿湯哥」湯姆克魯斯（中）將在法國國家體育場屋頂上以玩命特技參與演出，預料會以令人難忘的鋪排將會旗轉交給下屆主辦城巿洛杉磯。歐新社
巴黎奧運11日將進行閉幕式，盛傳「阿湯哥」湯姆克魯斯（中）將在法國國家體育場屋頂上以玩命特技參與演出，預料會以令人難忘的鋪排將會旗轉交給下屆主辦城巿洛杉磯。歐新社

巴黎奧運11日將進行閉幕式，盛傳「阿湯哥」湯姆克魯斯將在法國國家體育場屋頂上以玩命特技參與演出，預料會以令人難忘的鋪排將會旗轉交給下屆主辦城巿洛杉磯

在沿著塞納河（Seine River）壯麗登場的史上最夢幻奧運開幕式兩週後，壓軸的閉幕式又將給世人帶來什麼驚喜，受到全球矚目。

法新社報導，閉幕式流程會簡短許多，以比較傳統的風格在法國國家體育場（Stade de France）舉行。

藝術總監喬里（Thomas Jolly）透露，閉幕式是「驚奇」和「反烏托邦」的結合，意味在開幕表演的歡樂調性出現失禮的批評之後，將會增添若干黑暗元素。巴黎奧運開幕式吸引創紀錄的全球逾10億目光。

喬里最近透露一點閉幕式情節讓記者「聞香」，其中一個場景描繪「時空旅人降臨地球，發現奧運歷史遺跡」，並有特技演員修復奧運五環的橋段。

據報這場演出將會出動逾100名舞者、馬戲團員和其他演員，空中表演、壯盛布景和炫麗燈光秀都是一定要的。

繼加拿大鐵肺歌后席琳狄翁（Céline Dion）、流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）、法國流行天后中村阿雅（Aya Nakamura）在開幕式驚喜獻唱，閉幕式預料也會請來超級大咖。

阿湯哥已經多次在奧運演出，外界很自然地會將這位最不怕死好萊塢巨星與2024巴黎、2028洛杉磯奧運聯想在一起。

美國媒體報導，湯姆克魯斯（Tom Cruise）早就開始為此準備，屆時會以驚心動魄的特技，將奧運五環旗移交給洛杉磯。

可能現身的好萊塢演出嘉賓還包括饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）、男神雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和女友伊娃曼德絲（Eva Mendes）、女星莎朗史東（Sharon Stone）等。據說流行樂天后碧昂絲（Beyonce）也將登台，不過這項傳言未經證實。

據「巴黎人報」（Le Parisien），兩個最受矚目的法國音樂團體空氣樂團（Air）和鳳凰樂團（Phoenix）已確定會在閉幕式表演。

巴黎奧運開幕式中有一橋段，表演者被指以譏諷手法重現文藝復興時期的藝術家達文西（Leonardo da Vinci）名作「最後的晚餐」（The Last Supper）耶穌和門徒共進最後一餐的畫面，引發爭議。主辦單位將會努力不再重蹈出現那種爭議的覆轍。

巴黎奧運 洛杉磯 湯姆克魯斯

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