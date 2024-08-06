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也看奧運？ 劉昊然「解密」：臉紅沒事 別紫了就行

娛樂新聞組／即時報導
劉昊然在電影「解密」中的演出，受到肯定。（取材自微博）
劉昊然在電影「解密」中的演出，受到肯定。（取材自微博）

電影「解密」7日路演活動，主角劉昊然與粉絲合照時，主持人打趣說大家的臉都被照得紅撲撲的，劉昊然回應說「臉紅了沒事別紫了就好」，巧妙調侃最近備受關注的奧運游泳選手「臉色」事件，話題迅速在微博引發熱烈討論，網友打趣：「也看奧運是吧」。

「解密」講述中外密碼戰的故事，展現動人的家國情懷，劉昊然在宣傳電影的同時，也表達對奧運賽事的關注；不過相關話題、評論可能太過敏感，一些入口網站相繼刪除留言或屏蔽話題。

巴黎奧運中國游泳隊被頻繁藥檢，讓中國網友炸鍋，怒批美國游泳選手賽後個個臉紅成「紫薯隊」，相關單位不去查美國選手是否用了禁藥，連復旦大學教授沈逸都直指藥檢已成為西方霸凌中國的武器，#美國隊臉紫#一話題曾登上微博熱搜。

「解密」路演活動當天，活動進行到合照環節，面對因舞台燈光照射，現場人員顯得面色泛紅，主持人打趣說大家的臉都被照得紅撲撲的，劉昊然在合照結束後，風趣地接了一句：「臉紅倒沒什麼，只要別變成紫色就好。」讓人不禁想起巴黎奧運美國游泳隊選手臉部顏色「異常」的情況。

現場觀眾似乎沒有立即領會到劉昊然這個哏，但這句話還是通過網絡傳播開來，引起廣泛的關注和討論；網友們紛紛表示，劉昊然的幽默感十足，「內涵還得靠我昊然弟弟」，還有網友評論：「緊跟時事啊」。

電影「解密」路演活動，主角劉昊然調侃奧運游泳選手「臉色」事件。（取材自微博）
電影「解密」路演活動，主角劉昊然調侃奧運游泳選手「臉色」事件。（取材自微博）

巴黎奧運 微博

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