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林柏宏、謝欣穎飛紐約見影迷 被觀眾誤以為「下降頭」

記者黃保慧／即時報導
林柏宏(右起)和謝欣穎上周末與廖明毅導演專程飛到紐約參展。圖／良人行影業提供
林柏宏(右起)和謝欣穎上周末與廖明毅導演專程飛到紐約參展。圖／良人行影業提供

廖明毅導演新片「愛的噩夢」上映後觀眾及網友口碑熱議不斷，同時也接連獲得國內外影展肯定，先後入圍台北電影獎、富川國際奇幻影展，以及紐約亞洲影展、夏日國際電影節。林柏宏和謝欣穎上周末與廖明毅導演專程飛到紐約參展，他們對於當地觀眾的提問感到有趣，例如謝欣穎片中的求子符，被觀眾誤以為是「下降頭」！廖明毅導演發覺紐約很好拍照，抓著2位演員以iPhone狂街拍。

影片來源：YouTube@華映娛樂

「愛的噩夢」入圍紐約亞洲競賽單元，林柏宏是首次參與紐約亞洲電影節，「非常興奮也非常榮幸，這也是我第一次在歐美國家面對觀眾」，所幸映後反應熱絡，觀眾回應都相當正面，他開心電影能打動不同文化背景的人。

第一次到紐約的謝欣穎，感謝「愛的噩夢」入圍紐約亞洲電影節，給了他們一個難忘的經驗。她發覺當地觀眾映後QA的問題都蠻酷的，也有不少台灣觀眾沒問過的，「原來同一部戲在不同國家，會有不同的切入點。」

林柏宏舉例，觀眾對於民俗文化的事情感興趣，「例如電影裡面的符咒，在台灣好像很常見，但是在紐約的觀眾好奇會不會像是下降頭這麼嚴重。他們對於宗教的好奇很有趣！」

影片來源：YouTube@中央社

廖明毅導演也是第一次到紐約，他覺得「紐約超好拍照」，於是在緊湊的影展行程之中，硬是抓緊空檔，幫林柏宏和謝欣穎在紐約街頭留下漂亮照片。謝欣穎說：「導演只要看到還不錯的畫面，就會抓著我們拍照，也因此得到很多厲害的美照。」

林柏宏此行特別提前幾天抵達，因為很喜歡紐約的塗鴉文化、劇場、藝廊，所以行前先去看了即將停演的舞台劇「sleep no more」，「非常震撼也非常喜歡！」

林柏宏(左)和謝欣穎上周末與廖明毅導演專程飛到紐約參展。圖／紐約亞洲影展提供
林柏宏(左)和謝欣穎上周末與廖明毅導演專程飛到紐約參展。圖／紐約亞洲影展提供
林柏宏和謝欣穎上周末與廖明毅導演專程飛往紐約參展。圖／紐約亞洲影展提供
林柏宏和謝欣穎上周末與廖明毅導演專程飛往紐約參展。圖／紐約亞洲影展提供

入圍 台劇 iPhone

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