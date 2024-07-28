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第一美男子成為詭異暴躁男 「邪惡勿語」露陰暗面

記者陳建嘉／即時報導
詹姆斯麥艾維（左）和艾琳佛朗西絲在「邪惡勿語」飾演擅長情緒勒索、行徑詭異的夫妻。圖／UIP提供
詹姆斯麥艾維（左）和艾琳佛朗西絲在「邪惡勿語」飾演擅長情緒勒索、行徑詭異的夫妻。圖／UIP提供

曾被稱為歐洲第一美男子，素有「一美」之稱的蘇格蘭男神詹姆斯麥艾維，因為主演「贖罪」、「刺客聯盟」展現獨特魅力，近年轉戰反派演出，自從演出賣座恐怖片「分裂」之後又演出「邪惡勿語」，他在片中精湛演技飾演一名帥氣迷人的莊園男主人，熱情好客的表面掩蓋著無法言喻的黑暗面，原本以為是熱情好客，卻逐漸轉變為情緒勒索、暴躁以及性情詭異，讓作客的麥坎西一家人更在之後意外發現許多恐怖事物。

史古特麥奈利（右起）、麥坎西黛維斯、艾莉克絲威斯特萊弗勒在「邪惡勿語」飽受折磨。...
史古特麥奈利（右起）、麥坎西黛維斯、艾莉克絲威斯特萊弗勒在「邪惡勿語」飽受折磨。圖／UIP提供

該片曝光全新預告，麥坎西黛維斯和史古特麥奈利在片中飾演一對美國夫妻，帶著艾莉克絲威斯特萊弗勒飾演的11歲的女兒，接受詹姆斯麥艾維和艾琳佛朗西絲飾演的詭異夫妻，以及他們鬼鬼祟祟的聾啞兒子的邀請一起共度週末假期，沒想到看似開心的開端，卻逐漸轉變成他們永生難忘的恐怖之旅，他們必須拋下所有禮儀文明，為生存奮力一搏。

電影由曾推出「逃出絕命鎮」、「窒友梅根」等片的布倫屋製片公司製作，他們擅長以嶄新的視角詮釋各種超自然現象，以及天底下各式妖魔鬼怪，讓觀眾看得大呼過癮，也嚇得心驚膽跳。

此次「邪惡勿語」針對當代觀眾精心製作，不僅劇情緊湊、懸疑緊張，更將人們禮儀底線的尷尬社交考驗，演變為一場令人震驚的真實夢魘。「邪惡勿語」將於9月13日與美國同步在台上映。

影片來源：YouTube@環球影片官方頻道

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