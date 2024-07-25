高橋一生首演台劇：大家很害羞 害我以為自己不受歡迎

高橋一生來台灣拍攝戲劇「零日攻擊ZERO DAY」，體驗了不同的劇組拍攝環境。記者黃保慧／攝影

日本 男神高橋一生到台灣拍攝戲劇「零日攻擊ZERO DAY」，日前結束發布記者會後，又撥冗接受小型訪問，他分享在台體驗了不同的劇組的拍攝氛圍，還結交到好朋友滅火器主唱楊大正，知道對方9月要去日本東京演出，已經約好到現場看表演。

影片來源：YouTube@零日攻擊 Zero day

高橋一生首次到台灣演出戲劇，認為和日本劇組最大的差別是，「我們的文化進到劇組之前應該要做足功課，到台灣之後是邊拍邊感受，這對我來說也是一種挑戰。」

不過拍攝期間，劇組工作人員的開朗讓他感到工作非常順暢，但他還是忍不住吐槽，模仿劇組人員一開始看到自己都冷靜低頭簡單打招呼，讓他有點失望，「我們第一次去辦公室，我跟大家打招呼，大家都低頭拍手，讓我想說是不是不歡迎我？但是隨著拍戲過程，我發現我們工作人員很害羞，真是可愛，最後拍攝，還有很多工作人員送我禮物。」

至於是何時才開始感受到台灣人的熱情？他微笑透露：「我平常也不太理解，我到底在台灣有多受歡迎，也不會有工作人員跟我說，而我在日本工作也很少會注意有多少人喜歡我，這次知道有工作人員這麼喜歡我，讓我又驚又喜。」

就連飾演他舊情人的連俞涵也很欣賞高橋一生，只是角色較強硬，讓高橋一生殺青後才知的連俞涵個性非常害羞，他回想拍攝過程說：「我現在仔細想想，私底下她跟我講話好像都沒有看我的眼睛，但在對戲時，所有動作都有對到，我到現在才知道她是非常害羞的，早點察覺就好了。」

他也分享與楊大正成為朋友，由於他們聽的音樂風格很像、年紀也相仿，彼此用英文和日文聊著共通話題，沒想到一拍即合，高橋一生說：「我非常喜歡楊大正！我知道他是樂團歌手，他還有送我ＣＤ，我們在現場拍戲時大正很像小領袖，帶領大家一起，所以對我幫助很大。」只是他來的期間沒時間相約出去走走，但9月已約好在日本相見歡。

他收穫多，也為戲付出不少，劇中不只要中英日3國語言流利切換，還要揣摩和前女友久別重逢的感情，他坦言沒有把過往戀情的生命經驗投射其中，但有把青少年的感覺帶進角色，甚至特別問到劇組設定青少年回憶戲的場景和日本下北澤相似，他也設法把過去在當地遊玩的回憶翻出來，笑說：「至於像不像（青少年）就等大家看！」

而這次拍攝讓他印象深刻是卡在車子裡的戲，他直呼：「車內非常熱。」

身為專業演員的他，一直都很自律，說道：「自律的規則才能有自由的生活。」他為了角色，跟3月比瘦了6公斤，即便在美食之國台灣也沒破功，他表示光在台灣走路就流一堆汗，在街道穿梭自如的他，沒有感受到「人行地獄」的困擾。