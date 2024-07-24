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華郵：賀錦麗團隊公布備忘錄 說明104天勝選策略

美國流行樂界與演藝名人迅速站隊 力挺賀錦麗

中央社紐約23日綜合外電報導
副總統賀錦麗。美聯社
副總統賀錦麗。美聯社

副總統賀錦麗接棒總統拜登參選後，網路立刻增加許多由她的演講與熱門歌曲混搭的影片，美國流行樂界與演藝名人也迅速集結，力挺她成為民主黨總統候選人。

法新社報導，像是節奏藍調歌手賈奈兒夢內（Janelle Monae）與約翰傳奇（John Legend），還有英國流行小天后酷娃恰莉（Charli XCX）等知名樂手，現在都公開支持賀錦麗（Kamala Harris）。

好萊塢明星方面，重量級的勞勃狄尼洛（Robert De Niro）與喬治克隆尼（George Clooney）都是賀錦麗擁護者；舞台、電影與電視三棲的薇拉戴維絲（Viola Davis）也在名單之中，還有在影集裡飾演過女副總統的茱莉路易絲卓佛（Julia Louis-Dreyfus），也都力挺賀錦麗。

據報導，向來對音樂授權一向嚴格的碧昂絲（Beyonce），同意賀錦麗團隊在競選活動中使用她的歌曲「自由」（Freedom）。

美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）在支持賀錦麗的同時，素來強調女權的她也推出最新單曲「女性的世界」（Woman's World）。喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）在2016年競選美國總統期間，就經常播放她振奮人心的歌曲「聽我吼」（Roar）。

凱蒂佩芮發布了剪輯賀錦麗的短片，還特別將自己的歌曲與賀錦麗現在爆紅的椰子樹梗混音。椰子樹梗是賀錦麗曾引用母親的話表示：「你以為自己是從椰子樹上掉下來的嗎？」這段話隨後被剪成短片在網路爆紅，賀錦麗也成為了網路明星。

凱蒂佩芮在新歌中唱道：「這是一個女性的世界，你很幸運活在其中。」

美國饒舌女歌手卡蒂B（Cardi B）還提醒粉絲，她早就說過賀錦麗應該取代拜登（Joe Biden）。卡蒂B在2020年總統大選時最初支持傾向社會主義的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），後來轉為支持拜登。

賀錦麗 拜登 桑德斯

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