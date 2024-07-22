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張學友又出狀況？ 杭州開唱「聲音沙啞 」自爆：會好好看醫生

娛樂新聞組／即時報導
張學友又出狀況，自爆「要回去看醫生」。(取材自微博)
張學友又出狀況，自爆「要回去看醫生」。(取材自微博)

香港歌神張學友全心投入「60+」世界巡演，近來移師杭州開唱，但他被發現聲音沙啞，還向全場鞠躬致歉，並說「自己要回去看醫生了」。消息一出，有不少網友擔心，張學友繼上海站、台北站後，杭州站也要「請病假」了。

當晚演唱會上，張學友直接挑明自己嗓子問題，「我今天早上就開始開嗓了，來之前我都覺得OK的，沒想到就這樣了。你們決定，今天演唱會要不要繼續。我覺得我是可以的，雖然達不到我的最好呈現」。台下觀眾紛紛鼓勵他，「完全聽不出來，繼續」。

張學友並鞠躬道歉，坦言自己的狀態會影響集中力，可能有些時候會忘記怎麼跳舞，「除了我會多喝一點水，我不會少唱一首歌」。

對此，不少粉絲表示憂心，「感覺隨時都有取消場次的風險」、「前一場聲音就啞了」、「還是身體更重要啊」、「嗓子不好就要多休息」，但也有人表示，完全沉浸在演唱會的氣氛裡，一點都不覺得他狀況不好。

據悉，張學友進行「60+」世界巡演期間，曾因確診、感染RSV停辦部分場次，甚至一度因為暈眩症發作跌坐台上，因此粉絲陸續在網路喊話要他保重身體，別再為無法預料的事情道歉。而目前他的「60+」巡演場次累積來到第153場，距離上套巡演233場的世界紀錄只差80場，有望再度突破自己。

香港

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