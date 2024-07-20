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陳妍希爆婚變後「首度公開提陳曉」… 捧臉微笑被酸「別再裝了」

娛樂新聞組／即時報導
陳妍希捧臉微笑的樣子被網友酸爆了。(取材自微博)
陳妍希捧臉微笑的樣子被網友酸爆了。(取材自微博)

台灣女星陳妍希與大陸男藝人陳曉結婚8年，日前傳出婚變，相關消息鬧得沸沸揚揚，雙方卻未曾做出回應。近日，陳妍希上實境綜藝「五十公里桃花塢」，被主持人宋丹丹問到有關老公陳曉的問題，場面一度變得相當尷尬。而陳妍希捧臉微笑的樣子也被網友酸「別再裝了」。

陳妍希在「五十公里桃花塢」擔任嘉賓，主持群分別和她閒話家常，資深藝人宋丹丹突然一問，「妳老公是台灣人嗎？」顯然對陳妍希的八卦一無所知，陳妍希則坐在餐桌前，雙手托腮面帶微笑回應，「不是，是安徽人」。

一旁的王傳君趕緊接話解釋，陳妍希的老公就是陳曉，宋丹丹這才心領神會，一時間氣氛變得尷尬，這段影片也立刻衝上微博熱搜，引來網友熱議，有人直言，「表情都不自然了」、「一定要裝到最後是吧」、「可不可以不要消費陳曉了」。

但也有網友認為，「看不出她有任何異樣」、「該段影片應該是婚變前錄製的影片」、「有沒有可能問的是新老公」。

據了解，陳曉、陳妍希今年6月被狗仔爆出婚變， 更盛傳男方去年即提出離婚並離家，但兩人遲遲未對外說明，更令外界霧裡看花。近日，陳妍希目前正忙拍攝新劇「狙擊蝴蝶」，和小19歲鮮肉周柯宇組CP；陳曉則剃髮演「大生意人」，兩人許久沒同框。

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