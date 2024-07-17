楊紫新劇翻車？「長相思２」收視墊底 網嘲「五角戀」看得好膩…

檀健次飾演的「相柳」被質疑加戲。（取材自微博）

由楊紫、張晚意、檀健次、鄧為、王弘毅主演的電視劇「長相思」，去年開播後引發追劇熱潮，楊紫也因此登上「陸劇女王」寶座。近日，「長相思２」開播，卻被發現收視一路下滑，甚至變成墊底，連豆瓣評分也比第一季的7.8分低了許多，只開出6.6。有網友分析，「為虐而虐」的五角戀讓人看得好膩。

相較第一季中，女主角成長之路好評不斷，「長相思２」被轟劇情拖沓無聊，劇中，楊紫飾演的小夭周旋在四男之間，五角虐戀情節毫無新意，劇情也被批太狗血，還有網友質疑「相柳」檀健次加戲，讓楊紫從大女主角淪為配角。

有網友直言，小夭明明是「全大荒最高貴的女人」，卻整日為了男人活、為了男人死，毫無事業心可言，無腦愛情劇讓人感到審美疲乏，完全沒有燒腦權謀鬥智情節。

此外，楊紫的演技和顏值也再度受到觀眾熱議。據悉，劇中小夭一角是絕世美女，但有觀眾認為楊紫外表不達標，而四大帥哥為她爭風吃醋，也讓人直呼「太出戲」。

不過，官媒央視網卻出手挺劇，先是在微博 為「長相思２」開設投票 話題，還大肆宣傳有超過3000名網友都選滿分選項。