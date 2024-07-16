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49歲陳曉東自述簽「生死狀」急救驚爆針頭直接插眼險失明

記者林士傑／即時報導
陳曉東將於9月28日首度攻蛋開唱，驚爆雙眼險些失明。記者沈昱嘉／攝影
陳曉東將於9月28日首度攻蛋開唱，驚爆雙眼險些失明。記者沈昱嘉／攝影

49歲的陳曉東擁有不少金曲，16日辦記者會宣布9月28日首度攻蛋，舉行「REFLECTION心有獨鍾30週年」巡演，精實身材成為焦點，他害羞說「盡量保持身體狀況」。不過他提到因為體質關係容易過敏，累過頭更易引發，不只會全身起疹子，甚至險些失明。

他說先前在大陸橫店拍攝「新龍門客棧」，殺青之際突然發作，眼睛極不舒服，告知導演後卻被回「哪有什麼急性」，遂強忍不適繼續拍攝。收工後他搭了6小時的車抵達上海，緊急接受治療，差那麼一點就會永久失明，他說：「途中看東西愈來愈像在水裡面，會想說（視力）全沒了怎麼辦？」

那時醫師顧及他還有節目錄影，建議直接把類固醇打進眼睛治療，他同意後簽署「生死狀」，被綁在病床上、看著針頭直接插入眼中，在醫院待了1周休養，他說：「很謝謝老婆那段時間的照顧，我也在想如果看不到大家，開演唱會是不是要用另一種方式？」所幸治療後已無大礙，他的視力也恢復了。

而他為了巡演雙管齊下，維持每周4次運動習慣，飲食方面則實施減糖、減碳（碳水化合物）、減油，苦笑表示咖啡都只能喝美式，接著又自爆：「家人喜歡包水餃，之前一不小心就吃了15顆，所以就叫他們別再包了。」目前體脂維持在17至18%，他解釋因為不想看起來太乾，反而希望能夠維持住體力，應付唱跳演出。

減碳 咖啡 周休

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