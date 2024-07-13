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華莎高雄辣尬宣美 Red Velvet瑟琪挨罵先道歉

記者李姿瑩／高雄即時報導
華莎等不及演出結束後要去大吃特吃。圖／JULIUS、TOBESOFT提供
華莎等不及演出結束後要去大吃特吃。圖／JULIUS、TOBESOFT提供

由Red Velvet、華莎、宣美領軍的「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」13日在高雄巨蛋登場，吸引近萬名粉絲到場朝聖。Super Junior的神童透過大螢幕，以VCR的方式擔任串場主持人，但這卻讓歌手陷入尷尬狀況，華莎許願演出結束後，就要吃遍所有高雄美食，但神童下一題卻是在高雄最想吃什麼？華莎忍不住笑出來：「剛剛就說了，吃遍所有美食呀！」

今晚演出陣容清一色是韓流女神，各組藝人不免在造型上比美比辣。擁有一雙招牌美腿的宣美，一出場直接讓全場觀眾看得目不轉睛。她用新歌首唱為賣點，加上代表作「24 hours」、「Gashina」，大展她在Kpop界的性感魅力。

上個月意外在台北演唱會爆雷會到高雄演出的華莎，火辣尺度有增無減，一口氣從「I Love My Body」唱到「Maria」，還有每回來台一定必備的MAMAMOO組曲，就算成員們今年已經來台多次，粉絲還是百聽不膩。

Red Velvet在晚上表演開始前，意外發生一段小插曲。瑟琪因為腳不舒服，在來台班機上與經紀人交換鞋子，被眼尖網友發現，質疑她霸凌經紀人。瑟琪在演出前於社群上公開道歉，承諾「以後不會再有類似事件發生」。

她們心情不受影響，依舊用最佳狀態敬業完成演出。看到台灣粉絲為她們舉起10周年紀念手幅，還唱起生日快樂歌。Red Velvet感動地直道謝，甜讚此行「每個瞬間都好幸福」。

宣美以甜辣風造型現身。圖／圖／JULIUS、TOBESOFT提供
宣美以甜辣風造型現身。圖／圖／JULIUS、TOBESOFT提供
華莎登高雄巨蛋高歌。圖／JULIUS、TOBESOFT提供
華莎登高雄巨蛋高歌。圖／JULIUS、TOBESOFT提供

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