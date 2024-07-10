擠走緋聞女友白鹿… 張凌赫截胡當上GUCCI品牌大使

張凌赫拿下時尚大牌GUCCI的品牌大使。(取材自微博)

憑藉「蒼蘭訣」、「寧安如夢」打開知名度，近日又以「度華年」人氣飆漲的大陸男星張凌赫，日前拿下時尚大牌GUCCI 的品牌大使，引起不少關注。有細心網友發現，白鹿的團隊之前跟了這個品牌很久，卻遲遲未獲回應，張凌赫卻在短短時間內獲得品牌青睞，截胡當上品牌大使，而兩人的昔日緋聞 也再度被網友提起。

今年5月間，張凌赫出席在倫敦舉行的早春時裝大秀，他以獨特的魅力讓品牌方留下深刻印象，也奠定他拿下品牌大使的根基。對於成為品牌大使，張凌赫表示自己非常興奮，還說，希望帶來更多對時尚和藝術的想法與詮釋。

就在粉絲紛紛向他道賀之時，有網友指出，其實白鹿比張凌赫更早接觸到GUCCI，今年3月間，她曾穿著「安可拉紅」的深V連身短褲亮相，只不過白鹿在精修照中冶艷性感，生圖中卻秒變五五身大媽，尤其是一雙恨天高黑色厚底鞋，更被嫌土氣，造型大翻車。

反觀張凌赫，他近日合體趙今麥一起宣傳古裝新劇「度華年」，身穿GUCCI紅色開扣襯衫、內搭低胸黑色背心的造型，意外紅遍全網，一度登上熱搜。