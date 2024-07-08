「慶餘年」二皇子被拍到疑似出軌 劇迷只擔心「一件事」…

劉端端在「慶餘年」中飾演二皇子，讓人印象深刻。(取材自微博)

大陸知名狗仔劉大錘日前爆料，在「慶餘年」中飾演二皇子的男星劉端端與美女共度一宿，隔天一早被發現內搭衣服已經不見，但據了解，劉端端已婚且有一個孩子。消息一出，不少劇迷擔心「慶餘年3」將換角演出。

「慶餘年2」近日才登上2024年上半年電視劇寶座，劇中演員就出事。

在劇中扮演二皇子李承澤的劉端端因演技不俗，跟著劇一起火了，已經結婚並有小孩的他，平日都由妻子送他上班，陪他工作。有網友挖出，劉端端妻子其實是他的經紀人劉欣，兩人是中央戲劇學院同班同學，甚至有知情人爆料，劉欣為了劉端端特別改成情侶名「劉欣欣」。

但根據劉大錘爆料，劉端端日前和朋友在KTV玩到半夜，出來後與一名辣妹舉止親密，直到凌晨3點才離開，並和辣妹一起搭車回到住宅區，待了6個小時才獨自離開。再現身時，被發現內搭衣服已經不見。因此被質疑「出軌夜宿美女家」。

對此，有網友質疑整起事件只是捕風捉影，「出一張嘴沒實質證據」、「這拍得也不是什麼錘吧」，但有更多粉絲擔心的是，會不會禍害到「慶餘年3」，紛紛大喊，「誰都別動我的慶餘年啊」、「二皇子演得很好，千萬別被換角」，還有人憂心表示，二皇子這個角色和男主范閑之間的拉扯不斷，戲分相當重，「不知道除了劉端端誰還能演」。