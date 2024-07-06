阿沁開唱前驚傳高燒41度 聞舊愛詹雯婷官司：不要逼我

阿沁(左)、樂天女孩-邱紫庭（小紫）出席「Remember Love記得愛演唱會-台北站」彩排記者會。記者沈昱嘉／攝影

F.I.R樂團前團員阿沁今（6）晚在台北CORNER MAX舉辦出道20年首場個人演唱會「Remember Love-記得愛-台北站」，豈料他開唱前中暑，高燒到41度，甚至一度失聲，今下午彩排時他狀況緊急恢復，和同門的樂天女孩說說笑笑，不過提到近日2位前隊友Faye詹雯婷和陳建寧的誣告官司，他直呼不便多談：「不要逼我。」

詹雯婷遭檢方起訴誣告罪，昨一審判決出爐，Faye獲判無罪，但陳建寧認為她欠他一個道歉。阿沁今被問及此事全程避談，經紀公司老闆更說官司和他無關，「今天是好日子，不方便多談前團員的立場」，不願再捲入糾紛之中。

阿沁演唱會票房相當亮眼，經紀公司晴空未來執行長Allen大手筆送阿沁百萬露營車，更宣布加碼前進15個城市舉辦世界巡迴演唱會。但阿沁卻笑說自己不開車，因為平常習慣搭車通勤，加上從畢業後就是藝人，出門都有保母車接送，所以完全沒有學開車的時間與慾望。

對此，公司立刻改送阿沁1家4口韓國旅遊5天4夜以及頭等艙機票，Allen說，阿沁平時非常愛家，每天跟他工作，傍晚5點一定準時去接送小孩放學，假日也是在家陪孩子。Allen笑說送他去韓國旅遊，是因為他跟金寶拉、崔呈媛、企鵝妹合作後，看出他想去韓國發展的念頭，更預告阿沁未來將有計畫在韓國出道。