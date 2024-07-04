新「同志女神」出爐 謝盈萱聲援彩虹活動再添殊榮

謝盈萱由伴侶盟理事長潘天慶手中接下平權最佳貢獻獎。圖／台灣伴侶權益推動聯盟提供

謝盈萱日前出席伴侶盟年度大會，獲頒「平權 最佳貢獻獎」殊榮，她為2024主題「平權催落去」座談會現身說法，衷心期許為LGBTQ 族群平權之路繼續努力，現場她以過去主演作品「俗女養成記」、「人選之人-造浪者」兩者截然不同的角色，剖析女權覺醒和社會變遷過程，獲得滿堂彩。

提到與伴侶盟的結緣，謝盈萱表示，早在2017年就知道該團體不斷為LGBTQ族群發聲，推動與幫助，2021年接觸「同恐不再」活動時，「發現伴侶盟非常有力地在推動許多的法案，真誠為同志 族群做了好多事情」，令她深受感動。謝盈萱提到在台灣同婚合法未過，因參與「愛最大慈善光協會」公益活動，希望以演藝界和自身一己之力，將人權組織生硬的人權語言，化為一般人能共感的內容，也因此信念而和伴侶盟攜手並進。

在「人選之人-造浪者」中，謝盈萱飾演角色「翁文方」，其中一句台詞「我們不要就這樣算了」，激起台灣 ＃MeToo浪潮，更讓觀者熱血激昂，她也在詮釋過程中帶入自己成長環境的經歷，包括如何與階級、父權抗爭，「角色講的不只是同志，而是和整個社會架構平權議題有關，我也知道這是大家非常關心和想打破的東西。」

現場謝盈萱和伴侶盟歷屆理事長邱亮士、潘天慶、簡至潔、許秀雯合影，幾人也都是打贏同婚官司的律師們，她笑稱，從以前到現在，接觸的每一位伴盟律師，看來都是斯斯文文 、面帶微笑，但在為同志爭取平權的路上，卻從不退讓，開玩笑說：「這是讓我又佩服又害怕的地方，每一位真的都是『微笑殺手』！」此番言論一出，令在場人大笑。