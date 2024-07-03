孫安佐自曝改名原因 突改口「給我喝符水的不是我爸」

孫安佐(左)和陳沂合體直播。圖／摘自SWAG

陳沂今晚和孫安佐 在SWAG平台合體直播，陳沂說自己和孫安佐都是薇閣小學畢業的，她畢業後也聽過狄鶯溺愛孫安佐的傳言，不過孫安佐說「我媽小時候對我超嚴格，」，至於為何改名「孫健豪」？算命說改名字或許會有新的做事方式，他也覺得有改有差，認為改了之後有比較成熟，陳沂好奇「你小時候不是叫孫華？所以是後來又改名？」他則表示「安佐」也是爸媽請命理師算的名字。

而他先前指控爸爸孫鵬未經他的同意偷給他喝符水，他今晚又突然改口：「不是我爸給我喝的符水，但我不會說是誰，因為說了也沒好處，記者又要來一直問。」陳沂問他怎麼知道是符水？他則表示因為有家裡相關的人證明這件事，未透露相關細節。至於目前和父母的關係，孫安佐說：「我爸我媽所有之間的衝突，我都有一直在解決，因為家庭問題不解決，我也會覺得很煩。」陳沂爆料：「聽說你爸也在看直播？」孫安佐回「應該是喔，我來直播之前跟我爸聊了很多天，最近我很常跟我爸聊天，聊我的收藏品之類，也許我們家不太平凡，但我們家的生活是很平凡的。」表示和爸媽的關係已經恢復正常。