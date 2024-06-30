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金曲35慶功／感言遭中國抵制 巴奈回應了

記者林士傑／即時報導
巴奈(右)相約贏得最佳客語歌手獎的柔米一起慶功。(圖／錦川音樂提供)
巴奈(右)相約贏得最佳客語歌手獎的柔米一起慶功。(圖／錦川音樂提供)

巴奈憑「夜婆」奪得第35屆金曲獎最佳台語專輯獎，上台致詞提到「金曲獎35年，但你們知道嗎？天安門事件也剛好35年」，在中國微博掀起熱議，甚至遭到中國網友抵制，對此她會後表示：「自由之可貴，從此刻就能感受到，希望大家要好好愛護我們現在擁有的一切。」

巴奈跟製作人柯智豪一起致詞，巴奈語重心長說：「這個島有很多不一樣的文化，也有不一樣的族群，這座苦難的島大家都好辛苦，有時支配者是綠色，有時是藍色，不要以為流行音樂跟政治沒有關係。我更想講的是，金曲獎35年，但你們知道嗎？天安門事件也剛好35年，台灣加油！」

昨晚巴奈相約贏得最佳客語歌手獎的柔米一起慶功，慰勞所有工作人員，巴奈表示：「很開心得到金曲獎，感謝柯智豪花了15年的時間，一起完成這場美夢，也希望大家一起記得這一晚。」她也提到：「去年底我跟柔米發片一起在城隍廟前舉辦演出，可能是真的感動神明了，今天才很幸運一起得獎，看來接下來我們要再辦一場還願了。」

另外，巴奈的致詞在金曲GMA臉書專頁未能完整呈現全文，文化部昨晚發表道歉聲明，說明金曲獎每段得獎感言社群發文配合典禮節奏，由小編群聽打發言後儘快摘錄登於臉書，絕非刻意針對這段發言不完整呈現。文化部強調，文化部尊重每一位創作者，這是自由民主國家的基本信念，絕對不會故意刪減任何人的發言，文化部已要求金曲GMA臉書完成完整呈現。

巴奈(左)跟製作人柯智豪一起開心領獎。(記者葉信菉／攝影)
巴奈(左)跟製作人柯智豪一起開心領獎。(記者葉信菉／攝影)
巴奈(右)相約贏得最佳客語歌手獎的柔米一起慶功。(圖／錦川音樂提供)
巴奈(右)相約贏得最佳客語歌手獎的柔米一起慶功。(圖／錦川音樂提供)

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