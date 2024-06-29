「墨雨」其實是悲劇？王星越工作室曝肅國公吐血片段… 于正氣炸

吳謹言(右)、王星越在「墨雨雲間」中有精采對手戲。(視頻截圖)

由吳謹言、王星越主演的「墨雨雲間」雖然大結局了，但相關話題仍在不斷發酵。近日，王星越工作室突然發出「被剪掉的鏡頭」，並暗示男主角戰死。不少劇迷看了氣炸了，紛紛痛批，「明明是幸福結局，發什麼顛」，連于正也氣到大罵，「居然敢褻瀆我的藝術」。

「墨雨雲間」大結局中，王星越飾演的「肅國公」蕭蘅帶兵平亂，他的兩名侍衛慘死後，他自身也陷入被敵軍包圍的危機中，但劇情未交代他最終是死是活。最後，鏡頭結束在一個疑似蕭蘅的人，騎馬來到他和薛芳菲(吳謹言飾)一起種的梅樹前，但鏡頭始終沒有帶到蕭蘅的臉。

不少觀眾認為，片尾薛芳菲身穿紅衣的畫面，是暗示蕭蘅死亡，畫面呈現也只是她的幻想，這個結局讓許多觀眾非常意難平。對此，製作人于正強調其實是HE(Happy Ending)，他還補拍了番外，讓觀眾看到薛芳菲和蕭蘅不僅結婚，還有了可愛的女兒，夫妻倆甜蜜撒糖。

不過，于正的一番苦心卻被王星越工作室分享「肅國公吐血慘死」片段毀了。于正氣到令王星越宣傳馬上刪掉視頻，並怒斥工作室，「你居然敢褻瀆我的藝術，我絕對不允許，我的番外全被你們破壞了」。

網友們也很生氣，紛紛吐槽，「是不是有什麼大病？于正都說了是HE，你在這發BE？你想說什麼」、「你在發什麼癲？蕭蘅沒有死，蕭蘅和薛芳菲還有了個女兒」。