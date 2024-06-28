郭雪芙9歲喪母扛家計 姊代母職惹心結失控賞妹巴掌

郭雪芙出書揭心路歷程。（圖／好妙娛樂提供）

郭雪芙近期推出新書「擁抱過去的我」，28日她出席記者會，提及與小4歲親妹的「姊妹心結」，當場為妹妹寫的一封信感動到淚崩，她坦言9歲那年媽媽過世，從此她姊代母職照顧妹妹，但姊妹相愛相殺衝突不斷，連先前一起到英國遊學，也被妹妹的煩躁情緒氣到直接撂話：「我真的很愛妳，但並不代表能接受你用這樣態度對我！」

姊妹倆關係時好時壞，郭雪芙坦承以前對妹妹很兇，年幼時，妹妹將她心愛的美少女戰士貼紙貼滿垃圾桶，又把她的生日禮物風鈴打碎，她曾忍不住失控賞妹巴掌，9歲時媽媽不在了，她才意識到要照顧妹妹，卻因19歲就出道賺錢養家，在工作與面對媒體的不適應雙重壓力下，讓她一回到家只要看到家中雜亂，就忍不住對妹妹發飆，連妹妹躲到房內，她也會衝上前瘋狂敲房門。如今看到妹妹寫的信，她感慨妹妹其實是刀子嘴豆腐心，有時說話不中聽，但生活上還是能感受到妹妹的貼心。