唐嫣淚崩緊抱胡歌 網見「繁花」寶珠CP名場面：融化了

「繁花」中，唐嫣(左)見到胡歌飛撲緊抱成名場面。(圖／澤東電影、MyVideo提供)

胡歌 主演王家衛首部執導電視劇「繁花 」，劇中他飾演的「寶總」阿寶是90年代呼風喚雨的商場新秀，周旋在身邊的3個女人馬伊琍 、唐嫣、辛芷蕾在本周有更深入的描寫，其中唐嫣飾演汪明珠的「汪小姐」，一幕眼淚潰堤衝上去緊抱阿寶的畫面，成為網友票選「經典名場面」之一，劇迷更以「寶珠CP」稱呼，紛紛留言：「阿寶寵溺小汪的眼神，看得我都要融化」、「希望他倆在一起」、「這對最好嗑也必須嗑」。

馬伊琍飾演的「玲子」是經營夜東京餐館老闆娘，也是戲裡阿寶的紅粉知己，胡歌曾形容「夜東京」是阿寶的避風港，也是堅強後盾，「不要看阿寶在黃河路上叱吒風雲，每次去夜東京他都灰頭土臉出來，每次都要被玲子教育。」

2人對戲幾乎都在扯嗓，馬伊琍更稱有80%戲在鬥嘴，「導演很喜歡看我們吵架，還會在旁邊加油添醋，感覺像在看熱鬧。」馬伊琍也曾在訪問曝光拍攝幕後，表示拍「繁花」經常在當天到現場化妝時才會拿到劇本，甚至會即興創作「解恨台詞」，難怪和胡歌之間的火花更顯真實。

胡歌與唐嫣從2009年「仙劍奇俠傳3」結緣，至今已經合作5次，「繁花」中阿寶與汪小姐在成長路上互相扶持，像極了現實生活中胡歌與唐嫣，多年累積的珍貴友情也蔚為佳話，被形容「有一種友誼叫做胡歌與唐嫣」。

辛芷蕾則飾演至真園老闆娘「李李」，劇中與胡歌從起初的劍拔弩張到逐漸化敵為友，說起角色，她直言：「演李李從沒舒服過，永遠穿著很高的高跟鞋、精緻的套裝，沒有一刻是卸下所有盔甲。」

不但如此，首度演出王家衛的作品，她承認拍「繁花」的3年間，前兩年都不知自己在做什麼、演得對不對，連走路都重新學習，「我永遠都在走路、都在回頭、都在擺姿勢，有段時間挺崩潰的。」