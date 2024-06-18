邊佑錫也是他們粉絲 新人男團RIIZE公開回應了

RIIZE剛結束在台灣的演出。圖／SM Entertainment提供

SM新人男團RIIZE去年九月以單曲「Get A Guitar」出道，同時寫下百萬銷售紀錄，以獨特的「Emotional Pop」風格展現差異性備受矚目。不少藝人也被他們圈粉，近期因戲劇「背著善宰跑」獲得高人氣的演員邊佑錫曾公開表示自己是ANTON的粉絲，去年在頒獎典禮時兩人首度相遇，邊佑錫還上傳合照喊「願望達成」。

對此，ANTON表示：「很感謝前輩無論到哪都說著RIIZE的好話，最近的作品我也有看，我曾經是游泳選手，這部作品裡面也有游泳的部分，我也一直支持邊佑錫前輩。」正式公開回應了邊佑錫的愛意。

目前正投入於世界巡迴見面會的RIIZE甫於上周末成功結束在台灣的演出，如今出道九個月終於推出首張迷你專輯「RIIZING」，包含著將超越至今為止的成就，向著下個目標奮不顧身大膽挑戰的決心。專輯發行後獲得9個地區iTunes專輯排行榜冠軍。

成員SUNGCHAN介紹專輯共八首歌曲，能更加享受獨創風格Emotional Pop音樂；SOHEE解釋專輯名稱「RIIZING」是由團體名RIIZE加上現在進行式ING而成，表現不斷努力向上成長之意；WONBIN也自信滿滿地表示做足許多準備。

主打歌「Boom Boom Bass」被成員認為是出道曲「Get A Guitar」的成熟版本；SUNGCHAN表示「去年底一聽到demo時覺得就是他了！根本是命中注定的歌曲，很適合我們的風格」。

ANTON說：「活力氛圍是歌曲亮點，為了能完美傳達，在錄音時盡最大努力，成員們還一同進錄音室開心地錄了音。」

主打歌「Boom Boom Bass」是首funky的輕快流行舞曲，歌詞內容透過貝斯的演奏描繪出自由地表達對彼此心動的青春樣貌，經由音調的高低變化表現出逐漸加深的親密感。聚集了RIIZE累積的經驗與技巧，是首能展現RIIZE的成長、留下衝擊性影響的歌曲，同時也是RIIZE獨創風格Emotional Pop的結晶。

影片來源：YouTube SMTOWN