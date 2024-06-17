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「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

娛樂新聞組／即時報導
最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)
最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「金牌監製」于正操刀，吳謹言、王星越主演的電視劇「墨雨雲間」自開播後，話題不斷，隨著劇情不斷推進，開始有關鍵角色「領便當」，日前一集中，最美ㄚ鬟「桐兒」領便當了，讓不少觀眾哭翻。但有網友揭她下線原因，卻讓不少人笑了。

艾米飾演的桐兒，長得甜美可愛、水靈動人，不少網友稱讚她的顏值遠勝過「主子」吳謹言。劇中，桐兒原本是姜梨(楊超越飾)的侍女，但在她過世後，薛芳菲(吳謹言飾)頂替姜梨身分，和桐兒組成「復仇姐妹花」，一路對抗仇人，出生入死，沒想到桐兒最後卻為了幫女主擋刀身亡。

「桐兒」領便當讓不少網友不捨掉淚，有書粉指出，桐兒一角在原著中並沒有死，卻在劇版中壯烈犧牲，質疑編劇「太狠心」。另有網友在論壇發文表示，「桐兒」領便當是因為學校開學了，但也有人認為這只是網友的調侃，不足為信。不過，這個說法還是寬慰了不少劇迷的心。

據悉，艾米是于正旗下的新人，才16歲的她曾演過「雲之羽」中的「雲雀」、「為有暗香來」中周也的丫鬟「千芷」、「長風渡」中的「印紅」、「少女大人」中的「蘇瓷」等，雖然都是配角，但生動演技和水靈外型讓人印象深刻。

隨著劇情進入到下半段，有觀眾擔心「領便當」的好人會愈來愈多，感嘆「披著爽劇的外衣，其實在女主角度看一點都不爽」、「爽劇的內核是悲劇」、「下一個會是誰下線呢」。

此外，劇情正邁入高潮的「墨雨雲間」竟傳出減更(減少更新集數)，讓不少網友氣炸，痛罵播放平台優酷「吃相難看」、「爽劇不爽了」、「那就不看了」。

吳謹言(左)、艾米在劇中情同姊妹。(取材自微博)
吳謹言(左)、艾米在劇中情同姊妹。(取材自微博)

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