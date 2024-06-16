揭狄鶯管教孫安佐內幕 李明依吐當年「被嗆不懂教孩子」

李明依出席「戒菸就贏」比賽頒獎典禮。記者沈昱嘉／攝影

孫安佐 日前才被爆在泰國呼麻出現脫序行為，引發一連串父母孫鵬、狄鶯育兒爭議，還有網友挖出狄鶯當年上「康熙來了」片段，直指李明依對孩子過於放任，今(16日)一早孫安佐再被爆深夜現身台北信義區，還攜帶瓦斯火槍上街引發熱議，對此，李明依今出席「戒菸就贏」活動時即坦言：「當時我就知道我們是兩種不同的育兒方式。」

李明依透露，當年和狄鶯因出道時間差不多，孩子年紀也相仿，孫安佐小時候曾到過她家玩，「我親眼看到一個孩子面前飯堆得跟小山一樣高，媽媽就盯著孩子一定要把飯吃完，才能出去玩，眼看著其他小朋友都去玩了，只有他坐在飯桌，孩子愈緊張就愈吃不下。」

李明依雖未指名道姓，但過去狄鶯就提過對孩子進行「責任制飲食」，要求孫安佐餐餐規律飲食，此故事一聽就知指的是狄鶯母子，李明依感慨：「那時候他(孫安佐)好乖，但我看起來就會擔心，因為會有陰影。」

當年李明依和狄鶯上「康熙來了」時，曾針對孩子喝可樂一事，出現意見分歧，李明依認為無需過度限制，狄鶯則指很多年輕人犯錯被關都會說「媽媽沒教」，轉頭便指李明依說「妳大概就是那個媽媽」。

說起這一段，李明依無奈：「我不是完全放任，教孩子跟別人互動，該有的禮貌都會有，孩子成熟就會懂了。」

當時節目還提到性向問題，狄鶯認為兒子不可能是同志 ，還驕傲地強調孫安佐未來會變得像馬英九 一樣了不起的人，李明依提及當時還有人誤以為和同志在一起就會變同性戀，她只有一個結論：「有些人還滿無知的。」