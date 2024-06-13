李政宰加入星戰宇宙暴瘦7公斤 被虧「用原力煮火鍋」

李政宰進軍好萊塢拍攝星際大戰影集「侍者」，創下高收視率。圖／Disney＋提供

南韓 巨星李政宰首度打入好萊塢 主演Disney + 星際大戰影集「侍者」，首播當天便突破480萬次觀看，首週更突破1110萬次觀看的收視佳績。李政宰在劇中化身英明睿智的絕地武士「梭爾」，自豪在拍戲時1個月就瘦了7公斤，「因為有大量的武術訓練，也少碰最愛的啤酒、美食，才能呈現最佳狀態。」

李政宰最近也登上多年好友成始璄的YouTube節目，原本只是很開心，能夠試鏡通過「星際大戰」系列故事影集，沒想到自己可以扮演要角、竟然還有機會成為「絕地大師」，讓身邊的好兄弟們立刻超羨慕，直呼他是「可惡的傢伙」，一起吃火鍋的時候，成始璄甚至還虧他，「不如你用原力把眼前的肉給放到火鍋裡吧」，逗得李政宰哈哈大笑。

同時，Disney＋ 也特別祭出「What's In My Disney＋ 李政宰版本」採訪影片，讓粉絲們可以一窺影帝私藏的追劇片單，除了「MOVING異能」、「惡中之惡」、「新創大騙局」以及「大熊餐廳」之外，李政宰也大推星戰外傳影集「曼達洛人」，除了是李政宰認證「會讓你再一次愛上星際大戰」的作品，影帝更化身小粉絲，甜喊「尤達寶寶大眼睛水汪汪的樣子真的無法不愛上！」

而在「侍者」最新播出的一集中，回顧「梭爾」在多年前發掘雙胞胎姐妹「歐夏」與「梅」的強大能力，卻來不及阻止一場大火造成的滅族悲劇，由於回溯過去，李政宰也在特效加持下減齡回到2、30歲的年輕模樣。