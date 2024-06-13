我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

紐時：去年全美有17萬餘人前往外州墮胎

F.I.R.阿沁、陳建寧告前主唱Faye侵害著作權 二審仍敗訴

蔣永佑／新北即時報導
F.I.R.飛兒樂團阿沁(左)、陳建寧(右)控告前主唱詹雯婷(中)涉嫌抄襲侵害著作權，二審智財法院判決2人敗訴。(本報系資料照)
F.I.R.飛兒樂團阿沁(左)、陳建寧(右)控告前主唱詹雯婷(中)涉嫌抄襲侵害著作權，二審智財法院判決2人敗訴。(本報系資料照)

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷遭昔日隊友阿沁（本名黃漢青）、陳建寧控告在2017年發行的專輯「小太空」中，未經授權抄襲先前3人共同創作的歌曲「蒼穹」，並發行與共同創作的「河畔」、「神曲」，因此提起排除侵害著作權之訴。智慧財產法院今二審宣判，再度判決阿沁、陳建寧2人敗訴。

阿沁、陳建寧原起訴主張上述共同創作遭侵權，要求詹雯婷將3首歌曲自所有音樂平台移除、下架，並給付2人100萬元。當時詹雯婷表示，「蒼穹」及「神曲」和「河畔」都是自己獨立創作，並非與阿沁或陳建寧共同創作，未侵害相關著作權。

一審智財法院認為，阿沁、陳建寧無法證明上述3首歌曲為共同創作，也無法證明是詹女將「神曲」以其藝名「Faye飛」在「Street Voice 街聲」音樂平台上架，因此駁回阿沁、陳建寧之訴。案經上訴，智財法院今二審再度駁回2人上訴，判決阿沁、陳建寧敗訴。

日前阿沁曾在深夜PO文，表示自己創作20年第一次遇到這種抄襲與剽竊，在「蒼穹」這首歌中，「從Tipline分、作曲手法、轉調方式、吉他和弦，任何人都聽得出來是阿沁的標準手法。共創是co-writing是MUST多年提倡的優良寫歌模式。更何況一開始我帶來歌曲就已經完成90%，你們哼一哼我都願意分享版權與署名權，一直以來不是這樣嗎？」又說已提醒對方2年，自己不用分版稅，只需要一個道歉及加上署名，但最後沒有得到想要的結果，讓他無法再忍。

太空

上一則

BTS Jin退伍辦抱抱會遭強吻 粉絲氣炸：不配當粉絲

延伸閱讀

生前受病痛折磨盼安樂死 法國歌手馮絲華哈蒂罹癌過世、享壽80歲

生前受病痛折磨盼安樂死 法國歌手馮絲華哈蒂罹癌過世、享壽80歲
林憶蓮隔6年復出 驚爆「被叫媽咪了」

林憶蓮隔6年復出 驚爆「被叫媽咪了」
F.I.R.「蒼穹」剽竊官司 阿沁提音檔證據反擊詹雯婷

F.I.R.「蒼穹」剽竊官司 阿沁提音檔證據反擊詹雯婷
F.I.R.互告徹底鬧翻 詹雯婷反擊揭內幕

F.I.R.互告徹底鬧翻 詹雯婷反擊揭內幕

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

2024-06-09 13:22
劉亦菲造型多變，電暈粉絲。(取材自微博)

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

2024-06-10 07:00
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道5年。(取材自微博)

「墨雨雲間」腹黑男主暴紅… 22歲王星越年齡造假？ 藝考老師揭祕

2024-06-09 07:00
林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道五年。(取材自微博)

王星越年齡造假？藝考老師揭他15歲上大學

2024-06-10 02:24

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？