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席琳狄翁罹罕病慟喊不會死 「孩子們已經沒爸爸了」

記者陳建嘉／即時報導
席琳狄翁與3個兒子查爾斯(右起)、尼爾森與艾迪的母子情深。圖／摘自IG
席琳狄翁與3個兒子查爾斯(右起)、尼爾森與艾迪的母子情深。圖／摘自IG

叱吒樂壇的天后席琳狄翁，已經因為罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，兩年多無法舉行演唱會，外界無不擔心她的情況，近期她會在影音平台推出新的紀錄影片「我是：席琳狄翁」，接受一連串訪問，在「時人」雜誌提到努力復健的過程，感謝3個兒子查爾斯、尼爾森與艾迪的一路陪伴，「他們已經失去了爸爸，我不想讓他們害怕，我跟他們說，媽媽得了一種很特別的病，但是情況不同，我不會死」。

根據醫學資料，「僵硬人症候群」不僅會讓人的四肢和軀幹都僵硬，有時也會造成強烈的肌肉痙攣。席琳坦言，2008年舉辦某一場演唱會時，她突然發現自己的身體可能有這樣的狀況，甚至一下子很快難以控制聲音，當時情急之下還將麥克風遞給台下觀眾一起大合唱，掩蓋自己的身體狀況，只是那時情況尚未嚴重到無法演出，她也自我安慰，覺得應該會慢慢好起來。然而她的手腳僵硬和肌肉痙攣開始變成問題，還擴散到她的腹部、脊椎與肋骨，有時還因為痙攣的太厲害讓她受傷。

不過在預告片中，她一番激勵對話也感動人心，席琳說會不惜一切想搶救自己的聲音，聲音就是她生命裡的指揮，她說道：「讓我覺得困難的不是要進行一場演出，而是取消演出。」她是如此熱愛唱歌、熱愛表演，承認這樣對抗病魔的人生是場掙扎，最後甚至含著眼淚、哽咽說道：「如果我不能跑，我就用走的。如果我不能走，我就爬，但我不會停下來。」

席琳狄翁表示罹患僵硬人症候群讓她有如脖子被勒住。圖／摘自YouTube
席琳狄翁表示罹患僵硬人症候群讓她有如脖子被勒住。圖／摘自YouTube

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