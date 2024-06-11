觀眾口味巨變 色情不再吃香？賣座片比20年前性愛銳減

「薩特本」情色內容引起熱烈話題，但片子主要在影音平台推出，沒有在戲院盛大上映。圖／摘自IMDb

當今電影觀眾比他們的叔伯爸媽還要「純情」？最新英國研究指出，每年最賣座的兩百多部電影中，色情、性愛的內容幾乎逐年降低，對比去年和西元2000年最熱賣的影片，發現色情元素銳減達40%，將近快一半，而沒有色情內容的電影，票房締造佳績的數量卻一路增加，顯然現今觀眾眼中，性愛是種很過時的賣點，與其用一些老舊的手法來呈現，不如乾脆不要有。

從以前到現在，「性愛」或是「色情」都是電影的大賣點，隨著時代觀念愈來愈開放，主流影片中展現的情色場面尺度一度飆到前所未有的極限，莎朗史東在「第六感追緝令」交叉雙腿的空檔露出沒穿內褲的畫面，讓該片全球各地引爆觀眾話題，賣座也登上冠軍，可是去年全球最賣座的「Barbie芭比 」，與性相關的內容展現尺度，簡直比1960年代還要緊縮。

難道過去大家以為的助「性」刺激票房都錯了？事實上，由於影音平台蓬勃發展，節目尺度沒有底限，觀眾花訂閱費就能在家看到飽，多少也讓在大銀幕放映、還要花高額票錢進戲院的電影，愈來愈難以「色情」做為主要的吸引力，且內容愈大膽，愈會把市場主力的年輕觀眾擋在門外，造成主流大片盡可能的不要拍得太過火，免得取得不利的分級結果。