我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特有罪 拜登聲明：接受判決結果

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

觀眾口味巨變 色情不再吃香？賣座片比20年前性愛銳減

記者蘇詠智／即時報導
「薩特本」情色內容引起熱烈話題，但片子主要在影音平台推出，沒有在戲院盛大上映。圖／摘自IMDb
「薩特本」情色內容引起熱烈話題，但片子主要在影音平台推出，沒有在戲院盛大上映。圖／摘自IMDb

當今電影觀眾比他們的叔伯爸媽還要「純情」？最新英國研究指出，每年最賣座的兩百多部電影中，色情、性愛的內容幾乎逐年降低，對比去年和西元2000年最熱賣的影片，發現色情元素銳減達40%，將近快一半，而沒有色情內容的電影，票房締造佳績的數量卻一路增加，顯然現今觀眾眼中，性愛是種很過時的賣點，與其用一些老舊的手法來呈現，不如乾脆不要有。

從以前到現在，「性愛」或是「色情」都是電影的大賣點，隨著時代觀念愈來愈開放，主流影片中展現的情色場面尺度一度飆到前所未有的極限，莎朗史東在「第六感追緝令」交叉雙腿的空檔露出沒穿內褲的畫面，讓該片全球各地引爆觀眾話題，賣座也登上冠軍，可是去年全球最賣座的「Barbie芭比」，與性相關的內容展現尺度，簡直比1960年代還要緊縮。

難道過去大家以為的助「性」刺激票房都錯了？事實上，由於影音平台蓬勃發展，節目尺度沒有底限，觀眾花訂閱費就能在家看到飽，多少也讓在大銀幕放映、還要花高額票錢進戲院的電影，愈來愈難以「色情」做為主要的吸引力，且內容愈大膽，愈會把市場主力的年輕觀眾擋在門外，造成主流大片盡可能的不要拍得太過火，免得取得不利的分級結果。

另一個原因，則可能是「#Me Too」運動後，影劇圈流行聘請親密戲指導，他們的工作就會評估激情場面是否對情節真有必要、該怎麼拍才能讓演員不會不舒服，也就過濾掉一大堆「為脫而脫」的安排，使得拍攝尺度受到嚴格控制，自然也就沒辦法再像以往那麼開放。

莎朗史東在「第六感追緝令」大膽演出，曾是該片在全球狂賣的關鍵。圖／摘自IMDb
莎朗史東在「第六感追緝令」大膽演出，曾是該片在全球狂賣的關鍵。圖／摘自IMDb

芭比

上一則

只因做了這件事 全網瘋傳她才是「金秀賢女友」

下一則

越爭議越紅 「馴鹿寶貝」將和「幕府將軍」搶大獎

延伸閱讀

劉嘉玲、梁朝偉甜蜜遊歐洲 為新片充電挑戰這角色

劉嘉玲、梁朝偉甜蜜遊歐洲 為新片充電挑戰這角色
「絕地戰警4」開片票房稱霸全球 威爾史密斯樂曝心情

「絕地戰警4」開片票房稱霸全球 威爾史密斯樂曝心情
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
「明日邊界」等10年仍無續集 阿湯哥突喊：迫不及待了

「明日邊界」等10年仍無續集 阿湯哥突喊：迫不及待了

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

2024-06-09 13:22
吳謹言暌違2年再演古裝劇。(取材自微博)

魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人

2024-06-03 21:32
劉亦菲造型多變，電暈粉絲。(取材自微博)

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

2024-06-10 07:00
肖戰抱著愛貓「堅果」的模樣，融化不少粉絲。(取材自微博)

肖戰「暴走快樂老家」 曬吸貓照… 網喊：好想魂穿變成貓

2024-06-06 22:51

超人氣

更多 >
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光

捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光
他進紐約超市「為充飢」就花了50美元 在地人：改逛這幾家

他進紐約超市「為充飢」就花了50美元 在地人：改逛這幾家
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
被騙是義賣用Apple Pay付款遭詐 女子帳戶被掏空

被騙是義賣用Apple Pay付款遭詐 女子帳戶被掏空