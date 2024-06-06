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群星到邱瓈寬母親靈堂致意 黃子佼「獻花」未現身

記者陳建嘉／台北即時報導
寬姐(右二)護送張小燕離場。(記者沈昱嘉／攝影)
寬姐(右二)護送張小燕離場。(記者沈昱嘉／攝影)

知名製作人邱瓈寬(寬姐)的母親於本月1日因肺炎病逝，享耆壽93歲，追思會從6日至14日期間開放親朋好友弔唁，她在圈內擁有好人緣，有不少明星友人到場慰問，包括謝金燕、王力宏、「黑人」陳建州與范瑋琪夫妻，還包括久未露面的綜藝界大姐大張小燕。

張小燕一大早在會場待了約莫6分鐘後，在寬姐護送下步出會場，被問到身體狀況好嗎？張小燕點點頭說「還好」。黃子佼雖因性騷風波影響，許久未公開亮相，仍有獻花致意，首日未親自到場慰問。謝金燕則在追思會待了近6分鐘後離開，提到已有安慰寬姐請她節哀，而她近來參加「乘風破浪」暴瘦，她回應「我會撐住」，並說現在都有在吃東西，請大家放心。

王力宏在場待了超過40分鐘，之後和黑人、范瑋琪夫妻一同離場，王力宏面對媒體詢問不發一語，黑范夫妻則從另一側上車離去，被問到寬姐目前的狀況，范瑋琪手比OK回應。

藍心湄弔唁時，有請已在天堂的邱媽媽保佑邱瓈寬，「阿寬有太多東西要忌口，都不聽我們這些朋友的，有交待邱媽媽每天在夢裡嚇阿寬，不可以再亂吃了，要好好愛惜身體」，並感嘆邱媽媽躺病床五年多很辛苦，終於不再受煎熬，悲傷表示：「她解脫了。」

謝金燕。(圖／讀者提供)
謝金燕。(圖／讀者提供)
陳建州(右)、范瑋琪夫婦。(記者沈昱嘉／攝影)
陳建州(右)、范瑋琪夫婦。(記者沈昱嘉／攝影)
王力宏。(記者沈昱嘉／攝影)
王力宏。(記者沈昱嘉／攝影)
藍心湄(中)。(記者沈昱嘉／攝影)
藍心湄(中)。(記者沈昱嘉／攝影)

王力宏 范瑋琪 黑人

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