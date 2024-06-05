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皈依佛門遠名利 漫威「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉宣告息影

中央社洛杉磯5日綜合外電報導
漫威超級英雄電影系列「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）近日在社群媒體Instagram上突然宣布息影，並稱她願遠離名利，走進佛法。美聯社
漫威超級英雄電影系列「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）近日在社群媒體Instagram上突然宣布息影，並稱她願遠離名利，走進佛法。美聯社

漫威超級英雄電影系列「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）近日在社群媒體Instagram上突然宣布息影，並稱她願遠離名利，走進佛法。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，伊凡潔琳莉莉於2015年加入漫威宇宙，在超級英雄電影「蟻人」（Ant-Man）中飾演「黃蜂女」（Wasp），並在2018年續集電影「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）扮演同樣角色。

之後，伊凡潔琳莉莉還在2019年漫威「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）及2023年「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）中續演「黃蜂女」。

但就在事業蒸蒸日上之際，伊凡潔琳莉莉突然在Instagram發文宣布息影，並且張貼一部2006年拍攝的舊影片，當年的她在片中表示，理想上希望自己10年後就能從影壇退休。

伊凡潔琳莉莉發文寫道，她在近20年前就有息影的心願，當年拍攝的這部影片，完美地表達了她對生活的感受。

她還寫說：「今日當我實現願景，我感到非常高興和滿足。感謝上蒼，我對得到的祝福充滿感激。遠離看似清楚的選擇（財富和名聲），有時會讓人感到害怕，但步入你的佛法，會以圓滿取代恐懼。」

此外，她還提及：「我有一天可能會回到好萊塢，但現在這是我所屬的地方。新的季節已經到來，我準備好了…而且我很快樂。」

伊凡潔琳莉莉為加拿大女演員、模特兒及作家，因為演出美劇「LOST檔案」（Lost）開始走紅，並曾參演「哈比人」（The Hobbit）系列電影。

漫威 復仇者聯盟 美劇

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