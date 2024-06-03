我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登將發布行政命令 限縮邊境地區的庇護申請

杭特拜登非法持槍案看點：前妻、情人都將出庭作證

孫安佐爆想選議員 友人力挺：對社會一定有貢獻

記者陳慧貞／即時報導
孫安佐泰國呼麻事件後首度出面。(記者沈昱嘉／攝影)
孫安佐泰國呼麻事件後首度出面。(記者沈昱嘉／攝影)

24歲孫安佐日前被爆在泰國疑似呼麻、私闖民宅被逮，連日來成為新聞焦點，引發一連串爭議，但他的友人逆風相挺，透露孫安佐想要參選議員，推動槍枝及大麻合法化，再度引發網友熱議。

孫安佐日前開直播自稱是「台灣鋼鐵人」，又說：「我要創自己的教，最好聽清楚，因為我永遠是真相輸出機，當然我需要學會說話的藝術，各位教我更多。」，直呼自己「從地獄回來」，因此從不懼怕任何人，他更反問網友：「我需要看精神病嗎？」

他的友人在IG發文透露，日前在一次遊艇趴和孫安佐見面聊了很多，提到「我認識的孫安佐是非常聰明的人，他走過的境界一堆酸民根本搆不上邊，才會一直酸，因為酸民們根本沒有他那麼高的想法」，更稱讚對方的聰明才智能自己製槍、做裝甲，是個槍械武器的發明家。

孫安佐預告25歲要幹大事，友人不確定是不是之前聊的那些事，但肯定孫安佐之前自稱「是24歲裡最強的」，「他敢說自己是第二的話，沒人敢說自己是第一的好嗎，Respect」，並認為未來孫安佐對台灣社會一定會有特別的貢獻，孫安佐也在IG限時動態轉貼友人文章。

孫安佐 大麻合法化 泰國

上一則

林襄代言遭欠款七位數 公司怒發聲明「終止合約」

下一則

阿湯、裘莉都成對頭 布萊德彼特與李奧納多也有心結？

延伸閱讀

必須盡快找高人相助 命理師談孫安佐「真正中邪原因」

必須盡快找高人相助 命理師談孫安佐「真正中邪原因」
孫安佐露面 與狄鶯和解 嗆爸孫鵬別偷雞摸狗

孫安佐露面 與狄鶯和解 嗆爸孫鵬別偷雞摸狗
媽媽狄鶯要離婚？孫安佐： 她開心就好

媽媽狄鶯要離婚？孫安佐： 她開心就好
孫安佐控父孫鵬下毒 對母狄鶯失望 「愛我愛到好想吐」

孫安佐控父孫鵬下毒 對母狄鶯失望 「愛我愛到好想吐」

熱門新聞

「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
艾瑪史東被迫陷入有點尷尬的處境，小心不得罪任何一方。（歐新社資料照片）

變泰勒絲和前男友夾心餅乾…艾瑪史東左右為難

2024-05-28 08:57
蜜辛堅稱自己是「性工作者」，讓父母難堪。圖／摘自IG

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

2024-06-02 15:34
卜學亮現在變身明星村長。圖／好看娛樂提供

謹遵張小燕身教沒走歪 卜學亮嘆：我真的很幸運

2024-05-27 10:56
王楚然見到粉絲們，先是微笑手比半心。(取材自微博)

王楚然「假笑後秒臭臉」挨轟 隔天「全程假笑」 網友這麼說…

2024-05-29 21:32

超人氣

更多 >
4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳

4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼