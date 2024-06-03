孫安佐爆想選議員 友人力挺：對社會一定有貢獻

孫安佐泰國呼麻事件後首度出面。(記者沈昱嘉／攝影)

24歲孫安佐 日前被爆在泰國 疑似呼麻、私闖民宅被逮，連日來成為新聞焦點，引發一連串爭議，但他的友人逆風相挺，透露孫安佐想要參選議員，推動槍枝及大麻合法化 ，再度引發網友熱議。

孫安佐日前開直播自稱是「台灣鋼鐵人」，又說：「我要創自己的教，最好聽清楚，因為我永遠是真相輸出機，當然我需要學會說話的藝術，各位教我更多。」，直呼自己「從地獄回來」，因此從不懼怕任何人，他更反問網友：「我需要看精神病嗎？」

他的友人在IG發文透露，日前在一次遊艇趴和孫安佐見面聊了很多，提到「我認識的孫安佐是非常聰明的人，他走過的境界一堆酸民根本搆不上邊，才會一直酸，因為酸民們根本沒有他那麼高的想法」，更稱讚對方的聰明才智能自己製槍、做裝甲，是個槍械武器的發明家。

孫安佐預告25歲要幹大事，友人不確定是不是之前聊的那些事，但肯定孫安佐之前自稱「是24歲裡最強的」，「他敢說自己是第二的話，沒人敢說自己是第一的好嗎，Respect」，並認為未來孫安佐對台灣社會一定會有特別的貢獻，孫安佐也在IG限時動態轉貼友人文章。