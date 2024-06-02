孫安佐爆25歲幹大事 自認厭世：我需看精神病嗎？

孫安佐泰國呼麻事件後首度出面。記者沈昱嘉／攝影

孫鵬、狄鶯24歲兒孫安佐日前爆出在泰國 疑似呼麻、私闖民宅被逮，他今早露面受訪，澄清連日來引發外界的一切爭議，晚間他再開直播自稱「台灣鋼鐵人」，並以即興饒舌問網友：「覺得我需要看精神病，我直接問號，我需要看精神病嗎？」，隨後並喊話：「25歲的時候我就會幹大事！」

孫安佐在直播中裸身秀「老六拳」拳法，露出一身結實腹肌，聲稱「台灣鋼鐵人是我孫安佐，只是你們還不知道我腦子的計畫跟藍圖。」他表示，「我要創自己的教，最好聽清楚，因為我永遠是真相輸出機，當然我需要學會說話的藝術，各位教我更多。」

今上午面對媒體時，孫安佐在全程20分鐘的訪問過程中，自曝有「雙重人格」、有PTSD(創傷後壓力症候群)，因此強調自己的狀態只是放鬆，加上要面對很多事情，所以才變得有點「厭世」，「我只說事實，但有些事實對你們來說太恐怖了，我只有24歲，在台灣得低調學會說話的藝術，饒舌歌手、鋼鐵人，Which one？我今天選擇當禮貌的人。」