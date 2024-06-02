孫安佐爆25歲幹大事 自認厭世：我需看精神病嗎？
孫鵬、狄鶯24歲兒孫安佐日前爆出在泰國疑似呼麻、私闖民宅被逮，他今早露面受訪，澄清連日來引發外界的一切爭議，晚間他再開直播自稱「台灣鋼鐵人」，並以即興饒舌問網友：「覺得我需要看精神病，我直接問號，我需要看精神病嗎？」，隨後並喊話：「25歲的時候我就會幹大事！」
孫安佐在直播中裸身秀「老六拳」拳法，露出一身結實腹肌，聲稱「台灣鋼鐵人是我孫安佐，只是你們還不知道我腦子的計畫跟藍圖。」他表示，「我要創自己的教，最好聽清楚，因為我永遠是真相輸出機，當然我需要學會說話的藝術，各位教我更多。」
今上午面對媒體時，孫安佐在全程20分鐘的訪問過程中，自曝有「雙重人格」、有PTSD(創傷後壓力症候群)，因此強調自己的狀態只是放鬆，加上要面對很多事情，所以才變得有點「厭世」，「我只說事實，但有些事實對你們來說太恐怖了，我只有24歲，在台灣得低調學會說話的藝術，饒舌歌手、鋼鐵人，Which one？我今天選擇當禮貌的人。」
因為是星二代，面對諸多紛擾，外界總拿放大鏡檢視，孫安佐坦言自己有很多情緒，有人說他變了，他則稱：「以前的我還在，只是比較少出來而已」，並要大家先冷靜，又說：「沒有人能逼我做任何事各位，當有人跟我對著幹，我就跟你對著幹，只想享受一個人的周末，沒想到被自己爸媽毀掉，你以為我不想要普通人的幸福嗎？」，而針對被兒嗆聲，之前孫鵬也回應：「不好意思家務事佔用大家時間，由於我現在正在拍攝工作中，請給我們一點時間和空間處理，之後會再跟各位說明，謝謝大家關心。」
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