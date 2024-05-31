班艾佛列克鐵了心 珍妮佛洛佩茲挽不回 離婚難以避免？

班艾佛列克（右）與珍妮佛洛佩茲的婚姻被各方看衰，八卦刊物封面都拿來當標題。圖／摘自National Enquirer

班艾佛列克 與珍妮佛洛佩茲 的婚姻狀況成為近來最熱門演藝圈話題，兩人近期也不避諱各過各的，兩度合體露面，一次是為了去看班的女兒芬恩的學校演出，另一次是芬恩的姊姊薇奧拉的畢業典禮，而且這兩次的合體，班都明顯的感覺不出對珍妮佛有啥情意，連她的手都不願意牽。

如此絕情的表現正好和快兩年前他和珍妮佛走到哪兒都大曬恩愛背道而馳，根據專門報導名流八卦的「In Touch」雜誌，班艾佛列克身旁的消息來源透露，他覺得自己那個時候簡直像個大傻瓜，他和珍妮佛在20年前已經有過一次從濃情蜜意到一切都出了問題、逐漸感情冷卻的過程，在20年後，只不過是再一次經歷同樣的過程，她沒辦法控制得了他，他也沒辦法改變她，所以彼此註定就是會失敗。

當班艾佛列克再一次與珍妮佛洛佩茲愛得瘋狂，甚至辦了兩次婚禮，親友都想問他到底在幹什麼？他根本沒有一個好的答案，好像那時正好被咒語操控一般，現在他知道自己犯了個大錯，感到很像大傻瓜。然而珍妮佛洛佩茲可沒有這麼清醒，她還是無可救藥的浪漫，希望班再給他們一次機會，不只是她還很愛班，一方面也是這次若離婚，將是她人生中第4段失敗的婚姻，任誰都不想如此沒面子，無奈班是鐵了心，並不理會她的哀求。