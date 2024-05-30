48歲內田有紀燦笑開球超凍齡 網挖舊照驚呼根本沒變

內田有紀開球。(擷自X平台)

48歲日本 女星內田有紀日前現身東京養樂多主場開球，他凍齡的外貌與身材，以及投球身姿很快在網上引起熱議。不少粉絲都稱讚她外表凍齡，散發出的氣質也宛如女大生，紛紛被她的燦爛笑容融化，直呼完全不像48歲，時間在她身上並無留下太多痕跡。

48歲日本女星內田有紀時隔日前在東京養樂多明治神宮球場，為東京養樂多隊與千葉羅德隊的比賽進行開球，而這也是她時隔29年再次站上投手丘為比賽開球。內田有紀頂著招牌俏麗短髮，身穿球隊編號1000球衣，露出燦爛笑容並展現專業投球姿勢，讓場邊觀眾都發出歡呼聲。結束後她也親切向觀眾揮手致意，並面帶微笑離場。

內田有紀開球影片很快在網上引起熱議，不少網友都不相信她今年48歲，大讚她散發出的氣質更像是女大生。另外也有網友挖出她在19歲時的開球美照，內田有紀當時穿著前衛的錐形Bra，下身搭配同色系短褲，露出一雙大長腿，身材與臉蛋都與現在無太大差別。

內田有紀17歲出道，過去曾出演多部熱門電視劇，包括1995年《花樣男子》、《一個屋簷下》、《穿越時空的少女》、《派遣女醫X》等等。因合作《來自北國2002・遺言》與吉岡秀隆交往結婚，不過在2005年離婚。短暫休息後她於2006年復出並一直活躍至今，現任男友是曾被封為「20世紀末的美少年」的柏原崇。