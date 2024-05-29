「慶餘年2」飯碗CP太火 張若昀與妻車禍結識更抓馬

張若昀(左)、唐藝昕是演藝圈模範夫妻，相識過程相當戲劇化。圖／摘自微博

由張若昀、李沁主演，傳奇古裝劇「慶餘年第二季」開播即引爆話題，堪稱年度兩岸最紅「劇王」，而最近劇情迎來讓粉絲期待已久的「飯碗CP」(范閒、林婉兒)浪漫大婚，也讓網友意外挖出男主角張若昀與妻唐藝昕的現實婚姻，2人不僅相識過程源於「車禍追尾」，相戀後，唐藝昕還為老公改名，過程猶如戲劇般浪漫。

張若昀(右)、郭麒麟在「慶餘年2」中的范氏兄弟人氣旺。圖／摘自微博

35歲張若昀與妻唐藝昕在15年前因一場小車禍結識，在互留對方電話後，沒想到因此來電，2010年2人正式交往，在家中還擺了「紅綠燈」當定情物，經過愛情長跑9年，2019年選在愛爾蘭完婚，也是因當地曾有禁止離婚規定，足見夫妻攜手共度餘生的決心。

2人婚後生下1女，正式晉升為幸福一家三口，而原名「唐婷」的唐藝昕，自從與張若昀在一起後，便改成如今名字，製造夫妻名皆有草字頭和日字頭部首的甜蜜恩愛，連同女兒名字也是如此，2人如同戲劇般的愛情故事，被網友視為愛情典範。

張若昀、李沁主演「慶餘年2」，劇中范閒、林婉兒「飯碗CP」大受歡迎。圖／摘自微博

「慶餘年2」中，張若昀與飾演林婉兒的女星李沁經歷波折迎來大婚，事實上，李沁和唐藝昕是演藝圈出了名的好姐妹，當初張若昀結婚，李沁還擔任伴娘角色，而拍攝劇中「飯碗CP」大婚戲時，新娘造型相當講究，李沁即曝光鳳冠、髮飾皆由冰糖雕刻，且經過她本人再三確認「沒有備份」，因此拍攝過程需格外小心，而晶瑩剔透的鳳冠在燈光照射下更顯貴氣風華。