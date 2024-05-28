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舞台音響突故障…NMIXX展現超強現場清唱實力

記者李姿瑩／台北即時報導
NMIXX在台北演出圓滿成功。圖／得藝室策劃提供
NMIXX在台北演出圓滿成功。圖／得藝室策劃提供

韓國女團NMIXX日前到台灣開唱，受訪時坦然面對表演出錯，笑看她們的破音NG影片在網路瘋傳。無獨有偶，她們一回韓國，竟立刻發生舞台表演事故，在沒有背景音樂的狀態下，清唱完整首歌曲。

NMIXX的Haewon表示，之所以能夠笑看表演失誤，是因為成員們都是一起盡全力準備，所以知道彼此有多辛苦。「看到這些出糗影片的時候，還是會感到遺憾，不過也不會一直覺得很懊悔，畢竟都已經是過去的事情了 所以就一笑置之」。

正巧她們27日在大學校慶上演出，背景音樂無預警中斷，但她們繼續唱跳，還自己製造節奏音效，完整把歌曲表演完。不只現場學生們歡聲雷動，網路上更是讚嘆她們處變不驚、現場實力過人。

影片來源：YouTube 비몽

雖然類似的影片不停出現在網路上，包括她們上節目搞笑的片段，但NMIXX全都不以為意。Lily自爆常常被演算法推薦「NMIXX成員搞笑剪輯影片」，「但我每次看到都會感到很自豪，代表我們成員都很有魅力，如果能夠因為這樣讓更多人認識我們，我也很開心 」。

Lily不忘推薦粉絲多看她們搞笑，強調每位成員搞笑功力完全不同，「不論是誰都可以很好笑」。她說：「能夠帶給粉絲歡樂，我非常引以為傲。」

NMIXX每個人都熱愛搞笑。圖／得藝室策劃提供
NMIXX每個人都熱愛搞笑。圖／得藝室策劃提供

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