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裘莉施計離間孩子和小布感情 3個女兒都拿掉父姓

記者蘇詠智／即時報導
安琪莉娜裘莉（左）對付布萊德彼特不手軟。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉（左）對付布萊德彼特不手軟。（路透資料照片）

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉一拖快滿8年的離婚戰，不僅世人看得疲乏、快要沒有感覺，身處其中的孩子們，尤其受到影響。不過裘莉早先被過去的保全人員揭露，曾經在監護權大戰的期間，鼓勵小孩不要跟父親小布見面，甚至後來只有3個年紀比較小、他們親生的孩子可以見到他，另外3位年紀較大的養子女們已經都不跟他講話、切斷彼此的關係。

布萊德彼特的孩子一一跟他公然切割。（路透資料照片）
布萊德彼特的孩子一一跟他公然切割。（路透資料照片）

根據歐美八卦刊物報導，現在連親生子女們也都要被裘莉離間成功，年紀最大的喜蘿，早先在社群網站上大秀舞功，那時的介紹中已經把父姓「彼特」拿掉，是繼黑人養姐莎哈拉之後的第2個公開如此做的布裘小孩。

裘莉不但和孩子們朝夕相處，對他們常有機會可以下功夫，成功把他們的態度全都扭轉到自己的陣營，前陣子她與小女兒薇薇安一起製作「小教父」歌舞劇，相處時間更多，更是徹底讓薇薇安的所有說法，決定和布萊德彼特切割，該劇上演後，大家都注意到在節目單上的演職人員名單裡，薇薇安的姓變成了「裘莉」，已無「彼特」。

布裘親生小女兒薇薇安（左）已經在「小教父」的演職員名單上把父姓「彼特」去掉，各方...
布裘親生小女兒薇薇安（左）已經在「小教父」的演職員名單上把父姓「彼特」去掉，各方認為與裘莉脫不了關係（右）。（路透資料照片）

事實上，安琪莉娜裘莉自己過去就使過這一招，她本是奧斯卡影帝強沃特的女兒，在認為父親出軌毀掉和母親的婚姻後，就把父姓「沃特」拿掉，以原先的中間名「裘莉」變成自己的姓，現在小孩們也被她說服到幾乎跟她一樣。她堅稱長期被布萊德彼特施暴，連FBI已因「證據不足」為由撤案，她都要重新把事情鬧大，對小布的恨意極深，難以消除。各方也都好奇想知道兩個人到最後會鬧到何種方式才能收場，裘莉要看到小布怎麼樣的下場才會滿意？

裘莉 小布 布萊德彼特

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