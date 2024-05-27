謹遵張小燕身教沒走歪 卜學亮嘆：我真的很幸運

卜學亮現在變身明星村長。圖／好看娛樂提供

卜學亮近期接下「我的明星村長」，雖然體力大不如前，但他還是堅持時間上許可就要去就去做，尤其是有興趣的事情。畢竟年紀已經快到六字頭，現在只想跟喜歡的人，多做點自己喜歡的事。

他透露先前黃子佼 爆料等等新聞風波沒影響家裡氣氛，家人生活如常，畢竟自家人本性不需懷疑，不實的新聞內容一笑置之即可。卜學亮說，特別是他演過「最後十四堂星期六的課」，讓他對生命看法完全改觀，所以現在不會沉溺於過去，也不會擔憂未來，只想好好把握活在當下。

卜學亮覺得自己非常幸運，出道逾30年，一路以來都有貴人相助。他透過演藝工作，至今做過各種類型的節目，體驗了一般人不會擁有的人生，所以他直呼應該知足和滿足。

先前主持「出發吧！哈林小隊」，卜學亮想起很多過去的事情，感嘆人生沒有白活。只是昔日戰友黃子佼毀滅式爆料，加上黑暗歷史曝光，導致小燕家族蒙塵。卜學亮選擇記得開心的事情，不打擾黃子佼，讓他自己去面對。

恩師張小燕在整起事件中處境尷尬，卜學亮該傳訊問候關心的都沒有少，不會勉強恩師一定要見面。他也提到，張小燕一直以來都是身教大過於言教，不會特別要求他們做什麼，而是讓子弟兵自己判斷、學習。卜學亮舉例，張小燕邁入6字頭後就不接商業廣告，只幫忙公益類，這都是值得他們學習的觀察點。