席琳娜缺席仍成坎城影后 「蜘蛛女」之夫獲頒坎城影帝

傑西普萊蒙是今年的坎城影帝。（路透資料照片）

第77屆坎城影展宣布得獎名單，首映即引起觀眾熱烈反應的另類歌舞片「艾蜜莉亞培瑞茲」（直譯），包括柔伊莎達娜、席琳娜、卡拉蘇菲亞賈斯康、亞莉安娜帕茲等4位主要女星，共同登上坎城影后寶座，由唯一人在現場的西班牙卡拉代表領獎，身為變性演員的她，明顯激動又感動，而該片也同時拿下評審團獎，備受評審們的喜愛。

至於坎城影帝的榮銜，則頒給在「憐憫的種類」裡表演出色、壓倒兩屆奧斯卡 影后艾瑪史東的傑西普萊蒙，他是首代「蜘蛛人」系列女主角克絲汀鄧斯特的丈夫，過去聲名遠不及太座，又因為外型的關係，常被戲稱是「麥特戴蒙明星臉」或是「發福版麥特戴蒙」，不過在拿下坎城影帝殊榮後，已經能和曾是坎城影后的克絲汀匹配，也成為角逐明年奧斯卡影帝的重量級選手。

由「Barbie芭比」導演葛莉塔潔薇領軍的評審團，除了讓美國藝人在坎城影帝后方面獲得豐碩成果，連最佳影片金棕櫚獎也頒給美國電影「阿諾拉」（直譯），此片描述脫衣舞孃被富二代求婚，卻不是飛上枝頭作鳳凰的神話，雖然在影展進入下半場才首映，就成了本屆影評成績最佳的競賽片之一，獲得最大獎毫不出人意外。另一部也是廣受好評、印度 女導演帕亞爾卡帕狄亞的作品「你是我眼中的那道光」抱回重要性僅次於金棕櫚獎的評審團大獎，該片不只是印度睽違30多年來首次被選入主競賽的電影，而且馬上在坎城傳出捷報，描述3個平凡女人在傳統社會的掙扎，有趣的是，片中印度女人因為得到一個電子鍋，人生竟產生意想不到的改變，成為電影一大亮點。

美國導演西恩貝克以作品「阿諾拉」拿下今年的最佳影片金棕櫚獎。（美聯社）

葡萄牙、義大利 、法國聯合出品的「壯遊」，讓葡籍導演米格爾戈麥斯獲選為最佳導演，黛咪摩爾有驚人演出的「物質」（暫譯），由身兼編導的柯拉莉法吉特拿下最佳劇本獎。被迫離開祖國伊朗、流亡歐洲的導演穆罕默德拉素羅夫得到評審團頒發的特別獎，他的參賽電影「神聖無花果的種子」（直譯）則是拿下會外賽的國際影評人費比西獎。

法蘭西斯柯波拉（右）頒獎榮譽金棕櫚獎給老友喬治盧卡斯。（路透）

執導「星際大戰」、引爆全球熱潮，從而改變影史的喬治盧卡斯，則在頒獎典禮接近尾聲、宣布最佳影片金棕櫚獎得主前，獲頒榮譽金棕櫚獎，由他的好友、「教父」名導同時也曾兩度奪得坎城最佳影片金棕櫚獎的法蘭西斯柯波拉頒發，兩人一見面就熱情擁抱，也讓影迷看了直呼感動。