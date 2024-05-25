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「哈利波特」名導曝差點推掉 被友人名導痛罵自大混蛋

記者蘇詠智／即時報導
「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」是系列中極受好評的一集。圖／摘自IMDb
「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」是系列中極受好評的一集。圖／摘自IMDb

哈利波特」系列影片中評價極高、相當受到推崇的第3集「阿茲卡班的逃犯」，即將歡慶上映20周年，導演艾方索柯朗之後以「地心引力」和「羅馬」兩度榮登奧斯卡最佳導演，回憶當初製作公司找上他，自己不但不敢置信，還覺得很困惑，因為他那時由於「你他媽的也是」引起國際影壇的重視，但該片內容尺度超大，完全與想像中是「家庭影片」的「哈利波特」系列背道而馳。

艾方索柯朗近日接受訪問時，表示自己當年已經和後來靠「水底情深」成為奧斯卡得主的吉勒莫戴托洛是常聊天的好朋友，接到執導「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」機會幾天之後，他就對吉勒莫提到此事：「你知道，他們找我拍這部『哈利波特』的電影，但這真的很奇怪。」吉勒莫一聽就明白，艾方索差點要丟掉一個大好機會，反問道：「等一下，你的意思是，你沒有讀過『哈利波特』的書？」艾方索回答：「不適合我吧。」吉樂莫立刻飆出一連串西語髒字，罵道：「你這個他Ｘ的瘦皮猴，你真是個天Ｘ的自大混蛋，你現在馬上給我去他Ｘ的書店裡買一套回去開始看，然後看完打電話給我。」

吉勒莫這麼強烈的反應，艾方索打趣道：「當他這樣講的時候，你就得馬上去書店。」結果他果然看了小說就喜歡上這個故事，在電話中跟吉勒莫表示：「裡面內容真的很棒。」吉勒莫又是一堆髒字回應他，但他就很確定不會把「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」導演大位拱手讓人。該片上映後得到不少好評，艾方索也首度成了賣座鉅片的導演，才會有以後一些好的拍片機會，讓他展現才華、贏得大獎。

「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」上映將滿20周年。圖／摘自IMDb
「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」上映將滿20周年。圖／摘自IMDb
艾方索柯朗差點和「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」導演大位擦身而過。（路透資料照片）
艾方索柯朗差點和「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」導演大位擦身而過。（路透資料照片）

哈利波特 奧斯卡 書店

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