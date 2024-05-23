連線訪問／珍妮佛蘿培茲緊繃7周 累到一拐一拐

斯特林K布朗（左起）、珍妮佛蘿培茲、劉思慕合作新片「異星戰境」。圖／Netflix提供

巨星珍妮佛蘿培茲、「尚氣」劉思慕 以及入圍今年奧斯卡最佳男配角的斯特林·K·布朗共同主演的科幻新片「異星戰境」將在Netflix 上線。斯特林提到跟珍妮佛合作很開心，更最甜大讚電影必看全因「有珍妮佛蘿培茲」。

珍妮佛在片中飾演數據分析師艾勒絲為了對抗劉思慕飾演的失控AI 「哈蘭」，和另一個AI「史密斯」一同展開一連串冒險。讓珍妮佛認為很有挑戰性的是在綠幕前的機艙內演出，「我要讓觀眾感覺我真的被拋來拋去、陷入陷阱、從高處墜落的那種腎上腺素飆升的感覺，這是要一直專注在角色中最重要的部分。」她全神貫注在「生死攸關」的情況整整7周，讓她非常累，說道：「我晚上回家時會一拐一拐的，但不是因為受傷，而是因為太累了！像是一種疲憊的拖行。」

而一直把珍妮佛視為偶像的斯特林坦言，能跟珍妮佛合作很開心，也想親眼看看一個人如何能夠如此忙碌、高效完成工作。劉思慕分享自己最愛的一場戲就是珍妮佛對他喊「來吧，必取！」開心表示「我從沒想過我會演出一個試圖殺死珍的角色！」

由於電影內容和AI息息相關，提到對AI的看法，珍妮佛表示「異星戰境」很好地展示了正反兩面，「除了可以看到AI如何變得糟糕透頂，也展現了當人類正確使用它緊密合作時，它可以成就一些驚人的事情」，認為必須理解和尊重AI，才能確保用正確的方式來規範和使用它。