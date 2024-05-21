休傑克曼打破承諾再當金鋼狼 超愛黃藍緊身衣真相曝光
漫威電影宇宙年度壓軸大片「死侍與金鋼狼」，終讓「死侍」系列以及「金鋼狼」回歸漫威電影宇宙，昨晚曝光的最新正式海報也可見死侍、狼叔喜相逢，導演薛恩李維更透露本片靈感來源為80年代多部經典雙搭檔喜劇，金鋼狼回歸經典原始漫畫造型，連休傑克曼都大讚「超對味！」也透露自己原本非常喜歡「金鋼狼」系列完結作「羅根」結局，這次也有先請教原導演詹姆士曼格才回歸。
該片登上英國「帝國」雜誌最新一期封面，將電影譽為漫威至今最不修邊幅的狂野之作，除了死侍和狼叔的英姿，死侍懷中醜到惹人愛的「死侍狗」也是一大亮點。而由影迷創作的超卡哇伊漫畫版限量封面，除了兩大主角及愛犬的可愛卡通版，沾滿血跡的兩人武器武士刀及鋼爪，以及正在猛舔血的死侍狗，都十足貼切死侍的惡搞反差趣味。
導演薛恩李維日前接受訪問時，透露本片的參考藍本，其實是1980年代「不是冤家不聚首」類型的瘋狂動作喜劇，包括金獎影帝勞勃狄尼洛的「午夜狂奔」、笑匠巨星艾迪墨菲的「48小時」等多部經典雙搭檔喜劇，揭露本片堪稱超級英雄版冤家公路電影。
此外，「X戰警」漫畫鐵粉當然全部超興奮，畢竟金鋼狼從2000年首集電影「X戰警」第一集電影面世長達24年後，相隔24年，終於以「黃藍緊身衣」經典原始造型登上大銀幕欣喜若狂，本身也是鐵粉的薛恩李維就說他也等了超過20年，這回到了他手上，當然不能放過這個「圓夢」的大好機會，就連演了24年、已集滿10次飾演金鋼狼的休傑克曼都大讚：「感覺超對味，早就該穿這套了，這才是他嘛！」
對於金鋼狼電影系列忠心耿耿的休傑克曼，雖曾信誓旦旦地說絕不再演金鋼狼，卻打破承諾回歸，已先慎重其事地「請示」金鋼狼系列完結篇「羅根」導演詹姆士曼格，在獲得他的「許可」後才安心接演，而且他也嚴格要求本片中的金鋼狼與原來系列電影中的故事毫無關聯，才能對得起已劃下完美句點的原始系列作。
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